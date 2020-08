Tanis Marcellán continúa y alivia el rompecabezas de las fichas sénior

El Real Murcia ha anunciado la continuidad de Tanis Marcellán por una temporada tras llegar a un acuerdo con la dirección deportiva y rebajarse la ficha acorde a la situación tan delicada que vive el club grana.

Será la tercera temporada consecutiva en la que el portero vasco vista la elástica del Real Murcia. Tanis comenzó como una apuesta de futuro del club cuando llegó procedente del Melilla en la campaña 2018-2019. A pesar de su juventud -22 años cuando aterrizó en Murcia-, Tanis ya había disputado 59 partidos en Segunda División B con el Melilla, el Valladolid B, el Granada B, el Peña Sport y el filial de la Real Sociedad. Su protagonismo en el Real Murcia ha ido en aumento con el paso de las jornadas. En su primer curso, el arquero solamente disputó dos partidos de liga debido a la feroz competencia que tenía con Ian Mackay, uno de los porteros más experimentados de Segunda B y que dio un nivel en su año con la grana muy elevado. Su segunda temporada con el Real Murcia ha sido como una montaña rusa. Comenzó ganándose la confianza de Adrián Hernández y le ganó el puesto a Lejárraga, siendo titular en las dos primeras jornadas de liga contra el Cádiz B y el Algeciras. Sin embargo, el Murcia no consiguió la victoria en ninguno de esos dos encuentros y el técnico optó por darle la oportunidad a Lejárraga en la liga, por lo que el vasco se convirtió en el portero suplente, jugando la Copa Federación y la del Rey. Su gran noche como murcianista llegó en la final de la Copa Federación, siendo clave en la tanda de penaltis para llevarse el título.

Los fallos de Lejárraga y las buenas actuaciones en Copa auparon al portero vasco nuevamente a la titularidad del Real Murcia hasta el final de temporada. Sus cifras son de 13 partidos en liga, encajando otros tantos por partido y dejando la portería a cero en cuatro ocasiones, unos números que ayudaron a que el club murciano fuera el quinto conjunto menos goleado del Grupo IV.

Lejárraga, el gran damnificado

La confirmación de la continuidad de Tanis tendrá secuelas en la plantilla del Real Murcia y deja las puertas abiertas a Alberto Lejárraga. La planificación de la dirección deportiva hizo que el Murcia gastara dos fichas sénior en la portería, algo inusual en la confección de los equipos en Segunda División B, pues es malgastar una ficha en un futbolista que no suele disponer de minutos. Es por eso que ante los problemas que está teniendo el Real Murcia con las fichas sénior, ya que actualmente tiene ocupadas las 16 posibles, uno de los dos tuviera los días contados. Lejárraga tendrá que buscarse un futuro fuera de la Nueva Condomina, ya que lo lógico sería que se gastara una plaza sub-23 para ese puesto e incorporar futbolistas experimentados en otras posiciones del terreno de juego. Seguramente no sea el único que le acompañe, pues el defensa Escribano, al que ya se le ha comunicado que no tiene sitio en la plantilla, y el delantero Álex Melgar, que tiene por delante la competencia de Víctor Curto, Rafa 'Chumbi' y Alberto Toril. De esta manera, se liberarían tres fichas sénior para seguir dándole forma a la plantilla.

Alberto Lejárraga, llegó procendente del Recreativo de Granada, en el que fue completamente imprescindible para los andaluces, llegando a disputar 33 encuentros. En su etapa en el Real Murcia, ha disputado 15 partidos en liga aunque su protagonismo se fue disminuyendo a la vez que sus continuos fallos le relegaron al banquillo a favor de Tanis. Se le vio con buenas condiciones para ser un gran portero en la División de Bronce pero quizá, la falta de seguridad en algunas de sus acciones fue clave para el devenir de su particular competición por la titularidad. Finalmente, el elegido por Julio Algar para la temporada 20-21 será Tanis Marcellán, que intentará seguir con su gran proyección con la elástica grana.