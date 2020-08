Julio Algar: "Fichar en nuestra situación económica supone un valor añadido"

La cantera se ha vuelto una prioridad para la entidad murcianista.

Terminada la temporada para el Real Murcia, aunque de forma prematura, el club grana consiguió sus objetivos. Quedó octavo en liga regular, puesto que da acceso a la siguiente Copa del Rey, y ganó la Copa Federación. Julio Algar Pérez-Castilla (Madrid, 16 de octubre de 1969) está en su segundo mercado estival como máximo responsable de la parcela futbolística en la entidad murcianista. El madrileño, que empezó como entrenador en su segunda etapa en el club, se hizo con el puesto de director deportivo tras haber desempeñado labores de scouting y de responsable de zonas en clubes como el Espanyol o el Barcelona, entre otros, durante más de diez años. Hace balance de la temporada, habla sobre el futuro de los jugadores de la plantilla del Real Murcia y apunta los objetivos de cara a la siguiente temporada.

¿Cuál es su opinión sobre la nueva Segunda B Pro?

Creo que va a crear más problemas que beneficios porque al final va a ser un mercado difícil para muchos equipos y veremos qué ocurre. Todos los clubes apuestan por estar ahí y después vendrán los problemas. A lo mejor, y ojalá me equivoque, al final de temporada desaparece algún equipo de fútbol. Yo no creo que sea una buena solución para profesionalizar la tercera categoría. Con lo del covid-19 creo que hay que tener un poco más de tranquilidad. Traerá más problemas que beneficios.

¿Está contento, de momento, con la confección de la plantilla del Real Murcia?

Sí, de momento sí. Tenemos mucha confianza aunque entiendo a parte de la afición. Como pasó la temporada pasada, en la que trajimos a jugadores sin mucho caché y luego demostraron que eran buenos futbolistas y la mayoría acabaron satisfechos. Con el presupuesto y la situación del club, fue bien. No hay que olvidar la situación en la que se encuentra el club, que puede ser muy complicada. Es un club grande, una población numerosa y una afición exigente. Nosotros intentamos traer lo mejor que hay en el mercado.

¿Cree que son injustas algunas de las críticas de los aficionados sobre su gestión?

Son opiniones. Me gustaría aclarar muchas cosas, pero bueno, desde el anonimato todo el mundo opina. Me da tristeza, pero tampoco podemos perder mucho tiempo porque esto es el Real Murcia y tenemos que echar muchas horas para que funcione. La situación no es la de años atrás, tenemos que firmar acorde a la situación del club, y esto supone una dificultad añadida que si no estás aquí no la sabes. Los que vienen son buenos jugadores y lo demostrarán como ocurrió el año pasado.

¿Cuántos fichajes faltan para terminar con la plantilla?

Quedan pocos. Depende del mercado también, de si hay alguna salida. No sabemos lo de Meseguer, lo de Josema. Si salen vendrán otros futbolistas. Lo que está claro es que confiamos en el Imperial. Se decía que no estábamos cuidando la cantera y es lo que más se está mirando de una forma real. Se ha mantenido el bloque del Imperial porque era la prioridad. Confiamos en ellos para que den el salto al primer equipo.

Se ha hablado durante varias temporadas del proyecto de cantera en el Real Murcia, pero lo cierto es que cada año los que destacan, siempre suenan para abandonar el club. Juanma el año pasado, este Meseguer y Josema...

Hay que diferenciar la cantera del por qué se van esos jugadores, que al final se van porque se les ha dado la oportunidad de jugar con el primer equipo. Se ha confiado en ellos y han crecido. La situación económica del club es evidente y si llegan a acuerdos con algún jugador, hay que hacerlo, pero ojalá no tuviera que salir ninguno. Hay que verlo positivamente, salen porque se les ha dado la oportunidad, son buenos futbolistas y a partir de ahí tenemos que incorporar más gente a la cantera. Ojalá llegue el momento en el que no tengamos que traspasar al jugador si no es puramente necesario.

En junio, la mayoría de la plantilla ya estaba confeccionada, ¿por qué no se esperó un poco más a la hora de esperar alguna oportunidad de mercado?

Hagamos lo que hagamos nos van a criticar. Antes de empezar a firmar se decía que el Real Murcia debía fichar ya para adelantarse a otros equipos. Cuando lo hacemos, nos dicen que por qué no esperamos a que se acabe el play off. Nosotros pensamos que ese era el momento de firmarlos, podíamos económicamente, y si llegamos a esperar más, no los podríamos haber traído. Nos equivocaremos seguro, unas veces sí y otras no, pero todo lo que hacemos es por el bien del equipo. El presupuesto no va más allá y no podemos esperar a jugadores de play off a los que sabemos que no vamos a llegar a la hora de negociar. Se ha hablado de jugadores pero cuando te sientas con ellos tienen unas pretensiones que ni te escuchan, aunque seamos el Real Murcia. Antes era muy fácil venir, antes los contratos eran bastante buenos y no tardaban mucho en decidirse.

¿Hay algún jugador con contrato que no cuente para el entrenador?

Sí. Al final Escribano, que tenía contrato con el primer equipo, no continuará con nosotros. Tampoco contaba Alberto Rodríguez y se le ha buscado salida. A partir de ahí, depende de lo que pueda ocurrir en el mercado, se moverá todo o no.

¿Cree que Josema está forzando su salida?

Esa es una pregunta para él. Es un jugador joven, con mucha proyección, con calidad, que no sabemos sus intenciones. El club cree en Josema, como también en Meseguer o en Juanma. Si viene una oferta en la que el club ve apropiado aceptarla, pues se aceptará, siempre y cuando sea para que el club crezca y tenga beneficio. De lo contrario, no tendría ningún sentido desprenderte de un jugador así.

¿Hay oferta en firme sobre él? Se le ha vinculado con el Celta de Vigo.

Hay alguna que otra. Hay una del RCD Espanyol, pero todavía no hay nada concreto. Si sale debe ser para que el club salga beneficiado.

¿La explosión de Meseguer ha supuesto la llegada al club de algunas ofertas por él?

A día de hoy no tiene ofertas pero seguro que las habrá. Es un gran jugador, con mucha proyección y es normal. No entendería que no vinieran a ficharlo. Ojalá se quede aquí mucho tiempo, pero al final depende de la oferta y de la situación.

¿Pagarán la cláusula los clubes que vengan a por ellos?

Al final todo es negociable. Habría que ver lo que proponen y estudiarlo. También importa mucho la opinión del jugador.

Con Curto y Toril renovados, ¿qué pasa con Chumbi?

Tiene contrato y estamos hablando con él. No sabemos si continuará. Se tiene que rebajar el contrato por la situación en la que estamos. Ojalá se solucione pronto porque será lo mejor para todos. A ver si se cierra esta semana.

Curto seis goles, Toril cinco y Chumbi cuatro... En el caso de que se quede el aguileño, ¿Qué le lleva a pensar que los tres mismos delanteros de la temporada pasada darán un mejor rendimiento?

Al final no hicieron una mala temporada. En Segunda B es muy complicado fichar el gol. Al final equipos con muchísimo más presupuesto y jugadores con un contrato más alto han hecho menos goles. Son años y son circunstancias. Se han ido consiguiendo los objetivos en Copa Federación, se eliminó al Racing de Santander, en liga estábamos octavos a tres partidos del play off y quedaban muchos puntos. Me gustaría que si se habla de los datos de los delanteros, se hable de todos para poner en contexto la situación.

Hace unos meses, Tornel hizo públicos varios roces que tuvieron Julio Algar y Adrián Hernández, ¿Le molestó que el presidente hiciera públicas esas declaraciones?

No me preocupa. Es algo normal que ocurre en todos los clubes. Hemos tenido nuestras diferencias y no vamos a estar siempre de acuerdo. Pero ni antes, ni ahora ni dentro de seis meses. Pasa en todos los puestos de trabajo. No tiene mayor importancia. Sí que es cierto que después de eso empiezan los comentarios que no ayudan. Tenemos que remar todos en la misma dirección, si no, no vamos a ningún lado. Todo este tema fue muy repetitivo, a mí me aburre.

¿Cómo es ahora su relación con el entrenador?

Es buena. Tenemos ganas de empezar ya y ojalá se empiece a hablar otra vez de fútbol, que es lo que a todos nos gusta.

¿Es real el objetivo del ascenso, tanto económica como deportivamente?

Sabemos el presupuesto que tenemos y la situación. Pero a la vez, estamos en un club que tiene que luchar por todo. Si pensamos que no es real seguro que no lo vamos a conseguir. Si haces un examen y piensas en sacar un seis, a lo mejor no llegas. Vamos a pensar en el diez, pero eso lleva trabajo y tenemos que tener mucha fe y ser conscientes de que es real. La temporada pasada se comentó en diciembre que íbamos a descender y no fue así. Este año también dicen que vamos a ser un desastre. Merecemos un margen de confianza. El Real Murcia no es un equipo que pueda firmar lo de salvar la categoría. Como mínimo, tenemos que conseguir el pase a la Segunda B Pro.



EN CORTO

¿Qué fue lo que le llamó la atención del mundo del fútbol?

Como todos los niños, empecé jugando en la calle y sí es cierto que entré con muy poca edad en las bases del Real Madrid. Estuve desde benjamines hasta la etapa en el Castilla. Salí a Villarreal, Córdoba, Murcia, Lorca...

Fue futbolista durante 15 temporadas, ¿qué le hizo dar el paso para ser entrenador?

Quería seguir en el mundo del fútbol de entrenador o de preparador físico, de lo que fuera. Me sigue gustando el fútbol y es una manera de seguir en el deporte que amas.

¿Y lo de director deportivo, cómo le llegó?

Es lo que te comentaba, quería seguir ligado al fútbol, que es lo que me gusta. Intento hacerlo lo mejor posible, aquí en el Murcia tengo la máxima responsabilidad en la parcela del fútbol pero también he estado cinco años en el Barça, otros cinco en el Espanyol, trabajando de scouting, coordinador de zonas, en definitiva, he hecho de director deportivo con diferentes facetas dentro de un mismo club.

Jugó dos temporadas en el Real Murcia, en la 98-99 y 99-00. ¿Cuánto ha cambiado la entidad en sus dos etapas?

Al final cambia como todo en la vida. Hay cosas como el estadio, La Condomina, en el que teníamos al público cerca y tenía su encanto. Me trae muy buenos recuerdos como jugador. Lo que no ha cambiado ha sido la afición. Siempre apoyan a los jugadores, al club y siempre están ahí cuando se les necesita.

¿Volvería a ser entrenador?

Es algo que me suelen preguntar a menudo, y es lo que te he dicho antes. Mi ilusión es seguir en el mundo del fútbol. De scouting, de responsable de zona, entrenando, de responsable de la parcela deportiva€ Lo que hay que tener claro es qué función estás desempeñando en cada momento para poder hacerlo de la mejor manera posible.