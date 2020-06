Footters dará todos los partidos del play off a Segunda

La plataforma de 'streaming' Footters retransmitirá todos los partidos tanto del play off de ascenso a Segunda A como del play off de ascenso a Segunda B, según anunció este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El FC Cartagena y el Yeclano buscarán un billete al fútbol profesional, mientras que el Lorca Deportiva, el Pulpileño, el Mar Menor y el Mazarrón jugarán la fase de ascenso de Tercera.



La RFEF informó de este acuerdo por el cual los aficionados podrán seguir los partidos de los 88 equipos participantes, 16 de Segunda B y 72 de Tercera, en busca de los ascensos.



"Los 14 partidos del play off de ascenso a Segunda División A y los 54 del play off de ascenso a Segunda B se disputarán a puerta cerrada siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias", recuerda la RFEF en su comunicado.



"Footters prepara una cobertura informativa nunca antes realizada para la fase decisiva del campeonato que incluirá programas diarios, entrevistas, resúmenes, nuevos formatos, cobertura transmedia e información constante además de la propia emisión de los encuentros", informa la plataforma. "Los aficionados de los equipos implicados y todos los amantes del fútbol podrán comprar con un pago único súper reducido los play off en la web de Footters. Además, podrán seguir la información sobre esta fase a través de la web y las redes sociales de la RFEF y de la operadora española", añade.



El abono para ver los play off tanto de Segunda B como de Tercera tendrá un precio de 9,90 euros si se compra antes del 15 de junio. A partir de esa fecha la tarifa se eleva hasta los 14,99 euros.





Santi Jara: "La afición nos hubiese llevado en volandas"

???Declaraciones de @SJara22 tras la sesión de entrenamiento de hoy #jueves



Por otro lado, Santi Jara, jugador del Fútbol Club Cartagena , ha afirmado que les habría gustadoen la fase de ascenso a Segunda División y ha dicho también que "sería un error tener preferencias" en torno a los rivales con los que se jugará ese salto de categoría "porque todos estarán preparados".El centrocampista manchego ha realizado esas declaracionesen el estadio Cartagonova, donde se ha referido al día a día del equipo tras volver a la normalidad."La primera semana se hizo rara tras estar tiempo parados y nos costó volver a trabajar, sobre todo el cardio, pero", ha indicado.El Cartagena, como campeón del grupo IV de Segunda B, se jugará el ascenso ante el Atlético Baleares, la Unión Deportiva Logroñés o el Club Deportivo Castellón , que ocuparon el primer puesto en los grupos I, II y III, respectivamente.Jara no tiene predilecciones en este sentido. "No hay que tener preferencias y los cuatro que acabamos primeros somos buenos equipos.", ha dicho al tiempo que sí ha lamentado no poder contar con la afición en un momento tan trascendente."Nos hubiera gustado disponer de nuestra gente, que tiene las mismas ganas que nosotros y nos hubiese llevado en volandas, pero hay que adaptarse a la situación y el rival también., ha apuntado este albaceteño de 29 años y que cumple su segunda campaña en el club blanquinegro, al que llegó en el verano de 2018 procedente del Real Murcia. Según el de Almansa, "la clave en esta lucha estará sobre todo en el tema físico y el ritmo que le ponga cada equipo determinará mucho. Será importante controlar mejor y llegar más fresco a los minutos finales".