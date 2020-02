Borja Jiménez: "Hemos tenido la solvencia que necesitamos"

Victoria balsámica para el FC Cartagena y para Borja Jiménez, que poco a poco va mejorando sus cifras como entrenador del equipo albinegro después de un mes de enero complicado. El técnico abulense se marchó contento con el partido de su equipo, aunque el 3-2 contra la Balompédica Linense deja a cosas a mejorar. Lo importante, según dijo, es volver a ganar en casa y que de los últimos 9 puntos en juego el equipo ha sumado 7. «Hemos conseguido hacer goles, tener esa solvencia que necesitamos, aunque es cierto que hay que ajustar cosas atrás», señalaba a la conclusión del encuentro.

Además de los dos goles encajados, Borja dijo que vio al equipo «espeso en la primera parte». La Balona tenía más protagonismo con la pelota, y a los suyos les costaba acercarse con peligro, a pesar de que se adelantaron en el marcador muy pronto, en el minuto 13, con un tanto del ex racinguista Berto Cayarga.

El Cartagena venía de empatar en Cádiz, donde se le escapó una victoria que podrían haber conseguido y que les hubiera mantenido en el liderato. Ahora les toca seguir remando para no perder la estela del Marbella, que esta jornada volvió a ganar a domicilio. En cambio, volvieron a tropezar el Yeclano o el Badajoz, equipos de la zona noble, mientras el Córdoba se afianza en zona de play off. «Estamos contentos porque no es nada fácil ganar en esta categoría ni ganar en este grupo», insistió el técnico cartagenerista.

Borja sale reforzado de este partido porque los cambios tuvieron un efecto inmediato sobre el equipo, tanto Quim Araujo como Elady y el debutante Vinicius Tanque. «Con la entrada de Quim buscábamos un jugador que tuviera último pase y con la entrada de Elady queríamos seguir siendo verticales en los costados», explicó el abulense.

Contento con el ataque

A diez minutos de la conclusión, entró Vinicius Tanque, brasileño fichado en el mercado invernal. Y marcó en la primera jugada en la que participó. «Queríamos reactivar a todo el mundo con el 2-1 y

hemos tenido suerte de que sus dos primeros contactos han sido para orientar a Berto y para marcar el gol», comentó Borja. «Ha jugado 10 minutos y ha hecho gol; los delanteros están para hacer gol», añadió el entrenador del Cartagena, que también tiene en cuenta el «trabajo magnífico» de Pablo Caballero y el buen nivel en general de sus atacantes, señalando a Berto Cayarga, William de Camargo y Lucas de Vega.

La nota negativa es que el conjunto albinegro volvió a encajar a balón parado, algo que ya es casi una costumbre. «Es un aspecto en el que tenemos que mejorar», subrayó el preparador. «Hay que ir poco a poco, es algo que habíamos pulido en cierta medida pero tenemos que seguir trabajando», insistía el entrenador, que entiende que es difícil para un equipo como el Cartagena, que quiere ser protagonista con la pelota ser contundentes en balones aéreos. «Los equipos de talento tienen jugadores más pequeños de lo habitual y las jugadas a balón parado nunca van a ser su fuerte. Cualquier equipo que tiene jugadores pequeños le cuesta defender», sentencia.

En la alineación inicial sorprendía la posición de Álex Martín, que ha jugado casi todo el año como lateral. Ayer actuó de central, ante la baja de Carlos «Ha hecho un muy buen partido. Teníamos la opción de Sergio Ayala o la de Álex. Por el perfil de jugador que es Pito necesitábamos un jugador rápido en carreras hacia detrás y hemos optado por él», explicaba el técnico.