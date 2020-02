Borja Jiménez: "Debemos dominar el partido en casa y ganarlo"

Un empate siempre sabe a poco, y más cuando existe la sensación de que los tres puntos deberían haber caído en tu lado. Llega una nueva jornada y con ella una oportunidad para que el Cartagena se pueda resarcir de ese tropiezo en Cádiz. En esta ocasión el rival que visitará el Cartagonova será otro equipo de la provincia, más concretamente del Campo de Gibraltar: la Real Balompédica Linense.

El entrenador del FC Cartagena, Borja Jiménez, ha valorado en la rueda de prensa previa el nivel del equipo al que se enfrenta el conjunto albinegro: "Es un equipo que desde el cambio de entrenador está obteniendo buenos resultados. Se han hecho más fiables de lo que podían ser". La Balona ha sustituido al entrenador contratado en verano, Jordi Roger, por un experimentado preparador: Antonio Calderón. Un entrenador de la tierra y que ha conseguido dos play-off con Fuenlabrada y Cádiz. Además, el técnico albinegro ha valorado a algunos de los jugadores del conjunto linense como "Pito Camacho que lo he tenido ya en tres equipos distintos, Manu Molina o Tomás". Borja Jiménez ha añadido que son "jugadores con experiencia en la categoría, con buenas acciones a balón parado", además de mencionar a otros jugadores como Dopi o Luque. En cualquier caso el preparador del Cartagena es consciente de que deben dominar el partido y ganarlo.



"Vinicius va a aportar gol"

La principal novedad de esta semana ha sido la incorporación del ariete brasileño Vinicius Tanque. El técnico albinegro asegura que es un jugador que "va a aportar gol, situaciones de remate, juego por dentro, entendimiento con los centrocampistas". Vinicius lleva entrenando desde el miércoles con normalidad con el resto de sus compañeros, pero Borja afirma que han sido prudentes con el jugador "para que no acumule mucha carga después del viaje y la inactividad que ha tenido a nivel de competición". El preparador del Cartagena define al brasileño como un jugador completo, "diferente a lo que teníamos y que seguro que nos aporta cosas". Estará disponible para jugar el domingo.

Uno de los jugadores que salió peor parado del anterior encuentro frente al Cádiz B fue Sergio Ayala. El central barcelonés lleva arrastrando molestias desde hace meses y en el anterior encuentro sufrió, según las palabras de su entrenador: "El problema que viene arrastrando es de muchos meses atrás. El otro día se hace un esguince de tobillo en la primera acción en la que sale al campo. Hoy al tener cambio de superficie hemos querido quitarle de algún impacto para que no sufra". Pese a todos esos problemas, el entrenador albinegro dice que ha entrenado con normalidad y es uno más para entrar en la convocatoria del siguiente encuentro.

El entrenador abulense ha hablado sobre uno de los temas recurrentes en las últimas semanas: la posición del 'Coco' Carrasquilla. Lo probó de '6' frente al Sanluqueño y en Cádiz volvió a jugar en su posición natural: "Es verdad que el otro día estuvo mejor de '8' que de '6', sobre todo cuando empezó a ver más espacios". El preparador del equipo cartagenero asegura que Carrasquilla aportó llegada y situaciones de peligro, aunque afirma que la posición del 'Coco' irá "en función de lo que creamos que nos va a deparar el partido de inicio".

Además, le preguntaron si el hecho de que Carrasquilla jugase de mediocentro defensivo, esa posición de '6', apoyando en la salida de balón era por el estado de forma del resto de mediocentros: "No por el estado de forma, sino porque hay partidos o hay ocasiones en las que necesitaremos gente más cercana a la pelota que pueda ser más dinámica, o en otras ocasiones más posicional". Todo depende del análisis que hagan del partido desde un inicio, asegura el entrenador del Cartagena. Además, añade que "la alternancia en esa posición de '6' va a ser habitual".



Mensaje a la afición

También hubo momento para mandar un mensaje a la afición. Borja pide a los seguidores albinegros que les "den cariño", que les apoyen siempre: "No es una petición que yo quiera hacer a nivel individual, creo que es algo que va a ayudar a la afición y que va a ayudar al equipo". Además, lo ha ejemplificado: "Esto es como el que tiene un hijo: ha habido un día que le ha ido mal en el colegio, si le sigues regañando no creo que sea lo más adecuado. Si le das ánimo y le das cariño cuando más lo necesite creo que es más productivo". No obstante, Borja afirma que siempre ha dicho que el público "es soberano y puede manifestarse como crea".

El preparador abulense desea que la afición lleve en volandas al equipo "en esos últimos minutos, en esos momentos en los que puede tener incertidumbre". Está convencido de que podrá ser posible: "Creo que con la afluencia de público que tenemos, con lo carismática y cariñosa que es aquí la gente, creo que va a ser fácil".



"La competencia arriba es muy alta"

Por último, el entrenador del Cartagena ha valorado la situación de Jovanovic que lleva varios partidos sin tener minutos: "Lo que los jugadores tienen que hacer es aumentar su rendimiento, dar lo máximo de sí mismos, y esperar y aprovechar las oportunidades que vayan teniendo. Hemos utilizado [en la posición de 9] a Elady y ahora tenemos otro jugador más en punta", refiriéndose a Vinicus. "La competencia arriba es muy alta. Ojalá veamos la mejor versión de cada uno que eso va a ser bueno para el grupo".