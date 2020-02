Borja Jiménez: "Ha sido el mejor partido a domicilio"

El Cartagena volvió a tropezar. Después de haberse enganchado a la senda de la victoria la jornada anterior ganando al Atlético Sanluqueño, los albinegros tenían la oportunidad de encadenar el segundo triunfo consecutivo por primera vez en esta segunda vuelta. Sin embargo, la cara mostrado por los de Borja Jiménez cada vez es mejor. Ayer, aunque el partido terminó en empate, el Cartagena mereció llevarse los tres puntos. O asó lo ve al menos el técnico albinegro, que terminó contento con el juego de su equipo: «Creo que hemos hecho el mejor partido a domicilio desde que estoy en este banquillo. Hemos hecho encuentro bastante completo, hemos dominado y hemos tenido ocasiones. Lástima ese fallo que nos ha costado un gol importante. Pero las sensaciones cuando volvamos a ver el partido serán relativamente buenas».

No fue, no obstante, suficiente la actuación sobre el césped de la ciudad deportiva del Cádiz para llevarse los tres puntos: «Creo que hemos hecho méritos suficientes para ganar y llevarnos los tres puntos. Pero no ha sido así, no hemos logrado el objetivo con el que veníamos y solo nos queda seguir trabajando y mejorando aspectos. Está claro que cuando no ganas siempre hay cosas que mejorar», asegura Borja Jiménez.

Uno de los factores que impidieron que los albinegros se volvieran a la ciudad portuaria con los tres puntos fue el gol encajado cuando apenas se había llegado al minuto 20 de encuentro. La pérdida de balón de Andújar cuando trataba de armar el juego desde atrás permitió al filial cadista adelantarse en el marcador y ponerle el encuentro cuesta arriba al Cartagena: «Yo creo que más allá del gol encajado, lo peor ha sido el momento en el que se ha producido. El equipo se estaba mostrando muy cómodo, llevábamos la iniciativa y siendo profundos por dentro a pesar de que la circulación no era la más apropiada. Era un momento complicado porque te genera dudas, pero el equipo ha sabido recomponerse bien e ir en busca del empate. Aunque al final no ha sido suficiente», asegura el abulense.

Con el entrenador del Cartagena contento por el juego desplegado por su equipo en el día de ayer, parecía lógico estar molesto por el error que finalmente impidió al equipo llevarse los tres puntos ante el Cádiz B. Un fallo que le termina costando caro a los albinegros: «Da rabia porque hemos hecho muchas cosas para ganar y muy pocas para perder. Hemos generado muchas ocasiones de gol, sobre todo en el tramo final del encuentro. En volumen de juego hemos sido muy superiores, porque Marc apenas ha tenido que intervenir a excepción de alguna jugada puntual. Tenemos que mejorar esos errores que hasta la fecha nos han hecho perder varios puntos», afirma.

También habló el abulense después del encuentro de la posición ocupada por Elady Zorilladurante los últimos encuentros: «Considero que Elady es buen rematador. Está claro que hoy no ha tenido las oportunidades que nos hubiera gustado que tuviera, pero no considero que sea porque él no tiene que jugar ahí. Muchas veces puede que las zonas de remate no sean las adecuadas por múltiples factores. Pero, como digo, hay que seguir insistiendo en todos esos detalles que nos tienen que llevar a dar un pasito más en todos los aspectos del juego», conluyó.