Amprogolf sigue divulgando los valores del golf entre los jóvenes

Amprogolf, la asociación sin ánimo de lucro que comenzó su andadura hace tres años con el propósito de dar a conocer el golf entre los niños y niñas y convertirlo para ellos en una opción deportiva más, continúa extendiendo los 'Valores del Golf' y fomentando su práctica entre los escolares del Campo de Cartagena.

Si por algo destacan las 'Jornadas de Iniciación al Golf para Colegios', que es la principal y más conocida actuación emprendida por Amprogolf, es por su intensa dedicación a la divulgación de los valores del golf. No en vano, en estas jornadas, además de las sesiones prácticas, que se realizan en La Serena Golf, de la mano de Diego Torné y Rubén Ruiz, se imparten dos sesiones teóricas en los centros educativos para desarrollar los principios de este deporte.

Con el fin de lograr un mayor impacto, en estas sesiones divulgativas se utiliza una metodología muy visual y participativa, que sumerge a los alumnos en el mundo del golf y les traslada todas aquellas cualidades y actitudes que cualquier buen jugador atesora, haciéndoles ver las inmensas y muy buenas aplicaciones que estas tienen para sus estudios y cualquier otro ámbito de su vida.

En palabras del promotor y presidente de esta asociación, Juan García Cascales, «el golf es una fuente de educación en valores, y esto es lo que principalmente y desde su inicio ha explotado Amprogolf», lo cual le ha servido para despertar el máximo interés y contar con la mayor colaboración y disponibilidad de todos los colegios en los que esta actividad se viene desarrollando, los cuales, años tras año demandan su realización e incorporan a sus programas de actividades extraescolares.

«Sin embargo, no todo son buenas noticias», continúa Juan García Cascales, «y es que a pesar del enorme éxito que hemos tenido en la labor divulgativa, que es el objetivo de estas jornadas, tengo cierta sensación de frustración, y es que después de haber conseguido que más de 1.500 alumnos hayan participado en ellas, y haber visto como muchos de ellos podían tener cierta capacidad para la práctica de este deporte, no he sido capaz, por la falta de apoyos y recursos, de ofrecerles una vía accesible para continuar con su práctica y así tratar de explotar ese talento».

No obstante, recalca que seguirá trabajando y tratando de hacer ver, a potenciales patrocinadores y sobre todo instituciones, los enormes beneficios a muy bajo coste que conllevaría poner en marcha esta actividad complementaria, que daría continuidad a las jornadas de iniciación y permitiría aprovechar ese potencial que muchos niños y niñas demuestran tener, y que hoy por hoy se desperdicia.