Sergio Aracil: "No lo considero un marrón, soy entrenador del club"

El UCAM Murcia CF recibe mañana en La Condomina, a las 12.00 horas (Footters.com), a la Balompédica Linense en plena vorágine de cambios. Y es que el club universitario se encuentra a la búsqueda de su tercer entrenador en lo que va de curso después del despido de Miguel Rivera el pasado jueves tras caer frente al Atlético Sanluqueño en el inicio de la segunda vuelta del campeonato de Segunda División B. Sergio Aracil, entrenador del filial, de Tercera División, será el que se siente mañana en el banquillo para intentar lograr los tres puntos mientras que desde la dirección deportiva se decide el rumbo a tomar en la parcela técnica. «Estoy agradecido al UCAM Murcia por la oportunidad y la confianza. No es una situación fácil porque tenemos poco tiempo para preparar el partido, pero no lo veo como un marrón. Estoy ilusionado y confiado en que vamos a hacer un buen partido. Soy entrenador del club, han considerado que ayude al primer equipo este domingo y estoy encantado de hacerlo», aclaro Aracil ayer ante los medios de comunicación en la previa del encuentro.

Sobre el rival, la Balompédica Linense, Sergio Aracil explicó que «viene de una buena racha. Lo que hemos visto de ellos es que el entrenador va metiendo matices, alterna varios sistemas y estamos preparados para cualquier cosa que nos proponga. Tiene un buen presupuesto y parece que va a ir para arriba. Pero no le tenemos miedo, estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido». Además, el técnico universitario confía en intentar sorprender a su rival pese al momento en el que se encuentra el equipo tras el cambio de entrenador y a tan solo tres puntos de distancia sobre la zona de descenso a Tercera División. «Estamos valorando aún lo que vamos a hacer, pero lógicamente no vamos a dar pistas al rival. Una de nuestras bazas es que el rival no me conoce y creo que es una de las oportunidades de cara al domingo. Vamos a dormir poco y a trabajar mucho. Estamos preparando el partido desde ayer por la noche», comentó. Por otro lado, el técnico también valoró su primera toma de contacto con la plantilla tras tomar los mandos. «Me gusta mucho dialogar con los capitanes y tener 'feedback', así me pueden transmitir sus sensaciones y darme un diagnóstico. El objetivo no es otro que buscar soluciones e ir de la mano», aseveró. No obstante, Aracil podrá recuperar a dos piezas importantes en el UCAM CF para medirse mañana a la Balona al poder alinear tanto a Hugo Álvarez como a Isaac Aketxe después de que ambos cumplieran su partido por sanción frente al Atlético Sanluqueño en el estadio El Palmar.