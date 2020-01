Primera prueba de fuego para Borja Jiménez

Diegui Johannesson, fichaje invernal, se queda fuera de la convocatoria.

Nos encontramos en el ecuador de la semana laboral, en la mitad de los cinco días que excluyen el fin de semana o como cada uno quiera denominarlo. Los miércoles suelen ser un día en el que de forma habitual los equipos de Segunda División B y todos aquellos que no acostumbras a jugar entre semana apenas han comenzado a preparar el partido que disputan el sábado o el domingo.

Pero este miércoles es un miércoles diferente. En una mañana en la que el Cartagena estaría entrenando si fuera una semana habitual, se encuentra en tierras extremeñas a pocas horas de disputar una de las salidas más importantes de toda la temporada. Y parece que precisamente por eso, porque no estamos ante una semana normal, no se le ha dado la relevancia que realmente tiene el partido que esta tarde (20.45 horas, Footters) enfrentará al Cartagena con el Badajoz.

Y es que el conjunto de Borja Jiménez tendrá enfrente a uno de los equipos que desde principio de temporada han presentado su firme candidatura a ocupar el primer puesto de la clasificación al término de las 38 jornadas. Un equipo que no llega en su mejor estado de forma en lo que a resultados en liga se refiere, pero que tiene la moral por las nubes después de meterse en dieciseisavos de final de Copa del Rey eliminando a un Segunda División como es la UD Las Palmas. El cuadro entrenado por Mehdi Nafti se medirá al Eibar tras dar la campanada en segunda ronda, pero tendrá que volver a la realidad de la categoría de bronce. Aquí, el equipo pacense suma dos pinchazos consecutivos que le han hecho perder el segundo puesto que ostentaron durante muchas jornadas. Tanto el Real Murcia (0-0) como un imparable Yeclano Deportivo que no levanta el pie del acelerador (3-0) lograron quitarle puntos a un conjunto que está pujando fuerte para reforzarse en el mercado de invierno.

El técnico del Cartagena sabe a la perfección los peligros que entraña un conjunto tan bien armado como el Badajoz: «Es un equipo muy versátil que tiene una plantilla muy preparada para pelear por el título. Se adaptan a la perfección a diferentes sistemas y estoy seguro de que nos lo van a poner muy difícil».

El Cartagena, que no tuvo la misma suerte en el torneo del 'KO' tiene que cambiar también la mentalidad que hasta el sábado estaba puesta en el Girona: «Una vez que terminan los partidos hay que resetear cuanto antes. En este caso tenemos que cambiar el chip muy rápido. Se terminó la Copa y ahora solo queda mirar a lo que es verdaderamente importante para nosotros, que es la liga», afirmaba Borja Jiménez.

Un cambio de chip que el Cartagena tendrá que realizar en un estadio que no se le ha dado nada bien en los últimos años. Los albinegros no ganan allí desde 2006, cuando derrotaron al conjunto pacense por cero goles a dos. En las tres últimas visitas al Nuevo Vivero solo ha conseguido rascar un punto, cayendo derrotado la temporada pasada por la mínima con Gustavo Munúa en el banquillo.

A pesar de ello, el Cartagena disputará el partido con la tranquilidad de saber que continuará como líder pase lo que pase, y con la motivación de dar un golpe encima de la mesa, ya que dejaría muy lejos –nueve puntos- a un rival directo por el liderato en caso de lograr la victoria. Aunque el técnico no deja de suponer un partido más para seguir mejorando: «No es un partido que vaya a ser definitivo. Está claro que supondría un golpe importante, pero queda muchísima liga. Además, no nos serviría de nada ganar en Badajoz si después no cumplimos en la siguiente jornada ante el Don Benito. Vamos a hacer las cosas poco a poco», asegura el abulense.

Para romper esa estadística, el técnico abulense cuenta con todos los jugadores disponibles para viajar a excepción de Markel Etxeberria, por lo que son cuatro los descartes que se ve obligado a hacer. Uno de los más destacados es el de Jovanovic. El delantero serbio se ha quedado en la ciudad portuaria por decisión técnica, algo que llama la atención si tenemos en cuenta que había sido titular en los dos encuentros que hasta el momento ha dirigido Borja Jiménez en el banquillo albinegro, lo que hace pensar en una posible salida en el mercado de invierno. Tampoco estará en Badajoz Diegui Johannesson. El lateral procedente del Oviedo pasó el reconocimiento médico hace solo unas horas y es otra de las ausencias destacadas.

Los otros dos descartes son los de Jesús Carrillo y Rodrigo. Ninguno de los dos ha disputado un solo minuto con el nuevo entrenador, y al menos el primero de ellos, parece estar en la rampa de salida en esta ventana invernal.