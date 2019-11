ElPozo, a un punto de la Final a Cuatro

Matteus, Paradynski, Pol Pacheco y Andresito, autores de los tantos.

ElPozo Murcia se jugará su clasificación para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de fútbol sala mañana domingo (10.30 horas) ante el C5 Pésaro italiano después de vencer al Sport Lisboa Benfica por 4-2 en su segundo partido de la Ronda Élite que afronta en Kazajistán y en la que suma seis puntos.

Los goles de Matteus, Paradysnki, Pol Pacheco y Andresito sirvieron para ganar con remontada incluida un partido que los de Diego Giustozzi dominaron con solvencia.

Tras el 1-4 del debut ante el Kairat Almaty el conjunto español fue superior al campeón portugués, un rival que había comenzado esta fase perdiendo por 1-5 ante el C5 Pésaro.

Sin tiempo para la celebración ni para el descanso llegaba este nuevo compromiso internacional, el cual no comenzó demasiado bien para los murcianos, que no pudieron contar con el cierre Marc Tolrà, un ex del Benfica y que causó baja por acumulación de tarjetas amarillas en la competición.

En los compases iniciales Paradynski y Felipe Valerio dispusieron de oportunidades para marcar, pero fue Fernandinho el que acertó para adelantar al cuadro luso a los siete minutos.

Sin embargo, la reacción del conjunto grana fue rápida y fulminante con un aluvión de goles que decantaron claramente el partido a su favor. Entre los minutos 10 y 13 marcaron Matteus para empatar (1-1) y Paradysnki (2-1) para poner por delante a los murcianistas y más tarde Pol Pacheco, de falta directa; y Andresito, de tacón a pase de Alberto García, pusieron el 4-1 en el marcador.

En la segunda parte ElPozo controló la situación y a eso se sumaron varias buenas intervenciones de Fede, titular en el marco grana en este partido tras haber sido suplente del brasileño Espíndola en casi todos los partidos de esta campaña. El brasileño Fernando Drasler, quien fue de ElPozo la pasada campaña, pudo acortar distancias pero despejó la defensa.

Ya en los compases finales Fernandinho puso picante al partido marcando cuando el Benfica había recurrido al portero jugador para generar superioridad en su ataque, pero ElPozo supo administrar bien su renta y sumó otro triunfo que le acerca a la Final a Cuatro que tendrá lugar en abril de 2020 con cuatro equipos peleando por el cetro continental. Para eso antes hay que pasar el escollo del Pésaro mañana domingo a las diez y media de la mañana.

Los jugadores de Diego Giustozzi se encuentra a un punto de lograr la clasificación para la Final a Cuatro, que se disputará en una sede por designar en abril de 2020. La derrota que sufrió ayer el Pésaro italiano ante el Kairat Almaty (5-3), al que a su vez había vencido ElPozo, deja a los murcianistas como líderes con 6 puntos, tres más que los anfitriones y los italianos. Por tanto, un empate le valdría mañana a ElPozo, porque de esa forma evitaría posibles triples empates donde intervendría el número de goles a favor y en contra. En ese aspecto, los jugadores de Diego Giustozzi con un +5 a su favor.