Álex Martín: "Llevaba tres años sin jugar en el lateral"

El joven Álex Martín, quien el pasado domingo en Huelva actuó como lateral derecho por las abajas de Fucile y Markel Etxeberria, afirmó ayer que llevaba tres años sin jugar en esa demarcación y que la primera vez que le pusieron en la misma «se sintió un poco incómodo, pero después me adapté bien entrenando duro», dijo el canario que está en la plantilla cedido por el Leganés. En cualquier caso, el futbolista de 21 años de edad, añadió que «estoy para jugar donde me pongan y a disposición del club y del equipo». En Huelva se sintió «cómodo porque los compañeros me ayudaron mucho también. Ahora hay que seguir trabajando y cogiendo el ritmo para seguir participando en el equipo».

Álex Martín también se mostró satisfecho por el resultado en un «partido que no fue fácil, pero como ninguno lo es», y aprovechó para lanzar elogios a la plantilla: «Tenemos un equipazo puesto por puesto. Cualquier jugador que entra lo hace bien, pero tenemos que seguir trabajando y entrenando duro para seguir esperando las oportunidades que me dé el entrenador». Álex Martín, que jugaba la campaña pasada en el Real Madrid Castilla al que derrotó en la primera eliminatoria de la fase de ascenso el FC Cartagena, espera que este año sea el definitivo y que los albinegros logren el ascenso.