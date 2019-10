Lydia Valentín confirma su despedida olímpica en Tokio 2020

La española Lydia Valentín, triple medallista olímpica -oro en Londres 2012, plata en Pekín 2008 y bronce en Río de Janeiro 2016 en halterofilia-, confirmó este martes su despedida de los Juegos Olímpicos en la edición del próximo año en Tokio, donde aún ha de certificar su clasificación en los Campeonatos de Europa del próximo año.

"En Tokio se cierra la etapa olímpica porque cuatro años más de otro ciclo, después de toda una vida entregada al deporte de alto rendimiento, sería excesivo, pero no doy por cerrada mi carrera deportiva cuando terminen los Juegos. En agosto reflexionaré, veré como estoy, cómo ha sido el desgaste y si me encuentro bien y con ganas, ¿Por qué no un Europeo o Mundial?", señaló.

Valentín, que se encuentra en periodo de descanso, iniciará la pretemporada el próximo mes de noviembre con la mirada puesta en la primera gran cita, los Europeos de Moscú en el mes de abril del próximo año y donde tendrá que lograr al menos estar en el podio para asegurarse su plaza olímpica tras los nuevos baremos de clasificación que obligan a disputar en seis competiciones.