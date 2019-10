El Plus Ultra frena al Mar Menor en un peleado choque

El Marvimundo Plus Ultra consiguió frenar al líder en un encuentro muy disputado ya desde su inicio, con los dos equipos plantándose en el campo con pie firme para tratar de imponerse.

Esa tónica siguió durante toda la primera mitad, con los de Llano de Brujas y San Javier jugando de poder a poder, aunque eso sí con pocas ocasiones de gol que tradujesen esa intensidad por ambas partes.

En la segunda parte el Mar Menor salió a por todas para lograr los tres puntos, presionando mucho a un Plus Ultra que se defendió muy ordenadamente, buscando la suya a la contra para marcar y llevarse el partido.

En los minutos finales los visitantes reclamaron la validez de un gol que el árbitro anuló por mano, mientras que en el añadido fueron los locales quienes protestaron un penalti por una mano foránea dentro del área.

Al final, se produjo un reparto de puntos que no dejó contentos a los marmenorenses, por perder una estupenda oportunidad para abrir brecha en la cabeza de la clasificación después del pinchazo del Imperial. Igualmente, el empate también dejó un mal sabor de boca al Plus Ultra, pese a las buenas sensaciones, ya que el punto logrado no le sirve para escalar en la clasificación y salir de los puestos de cola en los que se haya actualmente inmerso, tras sumar apenas cinco puntos en los ocho partidos disputados hasta ahora de la competición.