Las entradas más caras para el FC Cartagena-FC Barcelona se agotan en dos horas

Solo dos horas después de salir a la venta las entradas para el partido benéfico FC Cartagena-FC Barcelona, las localidades más caras del estadio Cartagonova se han agotado. Así lo ha anunciado el club albinegro a través de un mensaje en la red social Twitter. Tribuna Central, Palco VIP y Palco de Autoridades -todo el mundo paga en este partido- están ya todas despachadas a 30, 50 y 100 euros, respectivamente.





Precios para los niños

en el estadio Cartagonova a partir de las siete de la tarde. Las localidades se han puesto esta mañana a la venta en el estadio Cartagonova, que desde primeras horas ha registrado colas.Para los niños, el público para el que quizás tiene más tirón el partido al margen de sus fines solidarios, hay dos tarifas. Los menores de cinco años no pagarán excepto en la Tribuna Alta, donde la localidad costará para los menores 10 euros. En todo el campo, excepto en Tribuna Alta, los niños hasta 14 años también pagarán 10 euros., el de su carné, cuando compren la entrada. Las localidades se han puesto hoy a la venta en las oficinas del club. Los horarios serán de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El viernes solo se podrán adquirir en horario de mañana, mientras que el sábado 26, el último día reservado para adquisición preferencial para los abonados, se abrirá de 11.00 a 14.00 horas. A partir de ese momento, todo los socios que no haya retirado su entrada, perderán esa preferencia, debiendo tener también en cuenta que los días de partido –el próximo será el domingo 20 contra el Córdoba– no se venderán entradas para el choque benéfico.