El Cartagena-Barcelona, con entradas desde 12 hasta 30 euros para adultos

Los abonados albinegros tienen reservada la localidad hasta el sábado 26 de octubre

El partido benéfico FC Cartagena-FC Barcelona, que se disputará el miércoles 13 de noviembre, a las siete de la tarde, en el estadio Cartagonova, ya tiene precios. Y todo el mundo pasará por taquilla, desde el aficionado que vaya a uno de los fondos hasta las autoridades que estará en el palco, como ya anunció el presidente albinegro, Paco Belmonte, cuando la semana pasada anunció la celebración del amistoso. La recaudación irá destinada íntegramente a beneficio de los afectados por la DANA, según el acuerdo que alcanzaron ambos clubes, que ya estrecharon lazos este verano con la cesión del joven Luca de Vega.

Los precios para los adultos oscilarán entre los 12 euros en el Lateral y los Fondos a los 30 en la Tribuna Central. Además también habrá localidades en Palco VIP al precio de 50 euros, mientras que en el Palco de Autoridades el precio será de 100 euros.

Los abonados del Cartagena tendrán reservado su asiento hasta el próximo 26 de octubre, el de su carné, cuando compren la entrada, y la venta se llevará a cabo exclusivamente en las oficinas del Cartagonova.

Para los niños, el público para el que quizás tenga más tirón el partido al margen de sus fines solidarios, hay dos tarifas. Los menores de cinco años no pagarán excepto en la Tribuna Alta, donde la localidad costará para los menores 10 euros. En todo el campo, excepto en Tribuna Alta, los niños hasta 14 años también pagarán 10 euros.

Para los adultos, tanto en el Lateral como en los Fondos la tarifa será de 12 euros; en la Tribuna Baja y el Lateral Alto, 15; en la Tribuna Alta, 20; y en la Tribuna Central ascenderá a 30.

Las localidades se pondrán hoy a la venta en las oficinas del club. Los horarios serán de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El viernes solo se podrán adquirir en horario de mañana, mientras que el sábado 26, el último día reservado para adquisición preferencial para los abonados, se abrirá de 11.00 a 14.00 horas. A partir de ese momento, todo socios que no haya retirado su entrada, perderá esa preferencia, debiendo tener también en cuenta que los días de partido –el próximo será el domingo 20 contra el Córdoba– no se venderán entradas para el choque benéfico. Además, no habrá venta a través de la web y se habilitará una Fila Cero para todos aquellos que deseen colaborar.

Pese a que esa misma semana hay partidos de selecciones y los jugadores del FC Barcelona internacionales no podrán estar en el mismo, el enfrentamiento ha levantado expectación entre los seguidores cartageneristas así como otros que consideran esta como una buena oportunidad para colaborar con todos los afectados.

El Barcelona se comprometió a venir a la Región en 2011 para jugar un amistoso a favor de los damnificados por el terremoto de Lorca. Ese encuentro no se llegó a disputar, aunque en esta ocasión sí que se ha comprometido a estar en Cartagena. Entonces sí que acudió el Real Madrid con todas sus estrellas, que disputó un duelo contra una selección murciana en Nueva Condomina.