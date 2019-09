"Estoy fastidiado por la derrota, pero este es el Murcia que yo quiero"

Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, se mostró satisfecho del partido realizado por sus jugadores. Habló el técnico de un encuentro «muy completo», «dominando en todas las facetas». «Estoy muy jodido por la derrota, pero este es el camino, este es el Real Murcia que yo quiero», continuaba, señalando que están en un momento en el que «la pelotita no cae nunca de nuestro lado». «Estamos en ese momento en que cada error nos penaliza una barbaridad», decía, recordando que otra vez la derrota llega «a balón parado». «Son piedras sobre las que construir», indicaba al ser cuestionado por el penalti cometido.

Sobre los cambios introducidos en el once, Adrián Hernández quiso ser sincero, indicando que «lo que buscaba es no traicionarme a mí, a lo que sentíamos el cuerpo técnico. Merecían jugar. Estar en el Real Murcia me había recatado, pero después del partido frente al Algeciras me propuse ser yo».

También habló de las ausencias de Armando y Víctor Curto en la convocatoria. «Se quedan fuera por decisión técnica. No tengo ningún problema», indicaba, recordando que «no están en su mejor momento por todo lo que ha sucedido en la pretemporada. Poco a poco habrá que ponerlos en forma». El técnico grana, que indicaba que Marcos Legaz y Víctor Meseguer se merecían tener minutos, pidió que se piense en el futuro y no solo en el presente. «El objetivo es generar un equipo, riqueza de todos los jugadores para tener las bases para el año que viene. Yo voy a intentar ganar todos los partidos, pero también es verdad que hay que generar una estructura». A continuación decía de nuevo que el equipo «va a ir creciendo poco a poco. Hay que confiar en los jugadores».

En la rueda de prensa del viernes, Adrián Hernández decía que hay gente que intenta desestabilizar criticando al equipo. Ayer aclaraba que su mensaje iba por «algunos aficionados que están esperando con la guadaña, que hablan de que soy un entrenador de Tercera, y eso me parece una falta de respeto. Yo vengo de Tercera, pero me lo he currado muchísimo. Guardiola y otros entrenadores también salieron de Tercera, así que solo pido un poco de respeto. Todo esto me duele. Es verdad que son muy pocos, pero nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. No nos podemos poner zancadillas desde dentro».