El Real Murcia sobrepasa los 8.000 abonados

Hoy, último amistoso ante el Villareal B

No será el estreno lustroso que el Real Murcia podría desear en su estadio y ante su afición para arrancar una nueva temporada, pero sea cual sea el escenario, el botín en juego será idéntico. El conjunto grana buscará los tres primeros puntos para su casillero y dará el pistoletazo de salida a la 2019/2020 en el campo habitual de entrenamiento del Cádiz CF, club de Segunda División. Ese campo 1, con capacidad para mil espectadores, acogerá el encuentro entre el Cádiz B y el Real Murcia, un recinto que cuenta con superficie de césped natural pero de reducidas dimensiones.

De hecho, no hay más que 'googlear' una pizca para comprobarlo. La línea de cal de la banda opuesta a la zona de banquillos se encuentra, incluso, muy próxima a un vallado de seguridad que dificultaría una posible carrera entre dos futbolistas que esprintan a la par. En todo caso, se trata del típico escenario en el que suele disputar sus partidos un filial de club profesional, prácticamente sin graderíos y de espacios pequeños.

Pero este no será, precisamente, un impedimento para que el técnico Adrián Hernández, claro conocedor de este tipo de terrenos de juego, sepa preparar a los suyos para un compromiso siempre complicado, ya que la carga de trabajo tras varias semanas de pretemporada impide a los futbolistas alcanzar un rendimiento óptimo.



No obstante, también es muy habitual que los filiales suelan disputar sus encuentros en terrenos de juego de césped artificial, un condicionante que suele perjudicar en exceso a los equipos que tanto a la hora de jugar como de entrenar disfrutan de una superficie natural.



Hoy, último amistoso

El Real Murcia, por otra parte, disputará su último encuentro amistoso en esta pretemporada en el que ha sido su 'hogar' durante el último mes. Los granas despedirán la preparación veraniega en Pinatar Arena a las 19.00 horas con un duelo ante otro filial que también viste, precisamente, de amarillo: el Villareal B. Las entradas para presenciar el choque tendrán un coste de cinco euros -hasta ocho años, gratis-.

La alineación que presente Adrián Hernández dará, previsiblemente, pistas importantes de cara al debut liguero ante el Cádiz B. El técnico grana afirmaba la pasada semana que tenía clara la presencia de «5 o 6» futbolistas en su primer once titular, por lo que será un buen compromiso para saber si sus dudas quedan disipadas. Jugadores como Chumbi, Josema, Edu Luna, Manolo o Iván Pérez parecen tener un puesto en la alineación, aunque el apartado físico determinará, finalmente, quienes son los once elegidos por el preparador murciano.