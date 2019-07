Belmonte abre la puerta de salida

Poco a poco se van conociendo más detalles del proyecto del Fútbol Club Cartagena para la próxima temporada. Desde fuera, puede parecer que el club es una verde pradera donde no sopla el viento y nada se agita pero, en su interior, es un volcán a punto de explotar. Los nombres van a llegar en próximas fechas. La pretemporada arrancará el 15 de julio con las revisiones médicas y el 16 de este mismo mes con el trabajo de campo, y habrá caras nuevas en ese primer entrenamiento.

Se piensa en las llegadas, ya que se cambiarán a 14 o 15 jugadores respecto a la temporada recién finalizada, pero para entrar, hay que salir.

Ahora mismo, son 10 jugadores los que tienen contrato que les unen una temporada más a la entidad albinegra, pero parece que solo Santi Jara y el recién renovado Cordero tienen garantizada su continuidad. Vamos con el resto.

Empezamos desde la portería y Mario solo continuará si el club no le trae a Munúa un portero que le guste. Tal y como explicaba Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, «es un portero importante que, para mí, no ha tenido el protagonismo que debía pero es el entrenador el que elige. Va a ser complicado encontrar una salida para Mario. El míster nos ha pedido un portero y lo estamos buscando. Si encontramos el guardameta que Munúa quiere, pues habrá que decirle a Mario que hay que buscar salida. A mi no me importaría que Mario fuera el portero del año que viene pero el entrenador tiene su opinión». La primera opción es Marc Martínez, que militó la temporada recién finalizada en el Recreativo de Huelva, y según las informaciones que llegan desde allí es que las conversaciones están avanzadas. Pero no solo se rastrea en el mercado un nuevo cancerbero. También se está en busca y captura de un lateral derecho. Esto implicaría la salida de Óscar Ramírez. «Es una realidad que el míster nos ha pedido otro tipo de lateral. A Orfila le comunicamos que tiene que buscar salida y a Ramírez, de momento, no porque si no tenemos un recambio, el mejor es Óscar. Pero bien es cierto que estamos buscando otro futbolista con otras características», explicaba el mandatario albinegro.

Otra de las posiciones a reforzar es la delantera. ¿Qué va a pasar con Aketxe al que tientan desde tierras onubenses? «Aketxe ha hecho un año normal en el Cartagena. Tanto el jugador como nosotros sabemos que a este proyecto tiene que darle mucho más. Nosotros estamos detrás de un delantero importante y el Cartagena está obligado a tener, mínimo, dos jugador por puestos que compitan de tú a tú. Creo que este verano va a ser largo con este tema. Con Aketxe hablé antes de irse de vacaciones. Tanto él como nosotros, queremos respetar el contrato pero vamos a ver qué pasa porque un delantero así siempre va a estar en el punto de mira», respondía Belmonte.

En el capítulo Elady, «antes del viernes va a haber novedades» ya que otros equipos de Segunda División pondrán una cifra encima de la mesa para llevarse al de La Puerta del Segura, pero solo se irá «si hacen un esfuerzo importante, Si no, se quedará. No vamos a regalar a Elady», decía el presidente.

A Cristo y a Paim ya se les ha comunicado que no cuentan con ellos, mientras que el club sigue estudiando las opciones de Antonio López y Ayala, pero el presidente afirmaba que se están buscando otros centrales.