El Plus Ultra asciende a Tercera División

El portero del Plus Ultra, manteado por sus compañeros Claudio Caballero

El Plus Ultra Marvimundo logró el ascenso al grupo XIII de Tercera División en un partido con suspense y lío final por la interpretación del reglamento que dio el delegado de la Federación Murciana. Cuando el Abarán celebraba el ascenso en base a que la eliminatoria había quedado igualada (0-1 tanto en la ida como en la vuelta) y quedó mejor clasificado que el conjunto de Llano de Brujas en la temporada regular, el mismo delegado presente en Las Colonias, donde se congregaron más de dos mil espectadores, tras una consulta telefónica, indicó que debía lanzarse una tanda de penaltis para decidir el campeón. En medio del desconcierto, los lanzamientos acabaron con el marcador de 3-4 a favor de los visitantes, convirtiéndose en protagonista el guardameta Toni, quien paró el quinto y último a Nico, el máximo goleador de la Preferente Autonómica durante tres temporadas, quien vivió ayer una tarde totalmente aciaga, puesto que también erró una pena máxima en el tiempo reglamentario.

El Abarán había vencido por 0-1 en el choque de ida en Llano de Brujas. Lo tenía todo a favor, con un gran ambiente en el campo de Las Colonias. Pero en el peor momento falló. A los 25 minutos llegó una jugada clave con de penalti que no logró marcar Nico. Después, al filo del descanso, el Plus Ultra igualó la eliminatoria con el tanto de Valverde (0-1). En la segunda parte, el miedo a perder atenazó a los dos equipos, que se fueron a la prórroga. Tras resolverse las dudas de quién era el equipo que ascendía mientras el Abarán festejaba con su afición el salto de categoría, llegaron los penaltis. Por el Plus Ultra falló Sampa, y por el Abarán, Dani Cánovas y Nico, quien fue el encargado de lanzar el quinto y último.