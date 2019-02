El Águilas manda en El Rubial

Con una clara victoria ante el Huercal-Overa, el Águilas continúa la estela de los cuatro primeros clasificados, esperando un resbalón de alguno de estos para entrar en play-off. Ayer en El Rubial dejó muy buenas sensaciones siendo mejor que el rival.

Al inicio del encuentro, Javi Piñero envió un balón al larguero cuando se habían cumplido tan solo cuatro minutos y parecía que se podía presenciar un partido divertido, sin embargo, a ambos equipos les costaba llegar con claridad a la portería rival. Poco después, el visitante Asen controló en el área un balón largo, pero fue más rápido el lateral Fran, quien evitó el remate del visitante. Esta fue la única ocasión clara en todo el partido para los almerienses. A falta de siete minutos para llegar al 45, Jose David culmina en gol una jugada de estrategia de los costeros.

Tras la reanudación, cuando no se había cumplido el 55, José Manuel centraba al segundo poste, a donde llegaba Javi Piñero para marcar el segundos. En este periodo, los blanquiazules se mostraron superiores, provocando numerosas ocasiones con remates de diferentes formas, pero ni Edu Serrano, ni Kamara, ni José David acertaron a batir a Cristian. Fue a siete minutos antes del final cuando Edu Serrano centra templado desde la banda derecha, para que José David con un remate de cabeza, sentenciaba la cita.