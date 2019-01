El UCAM Probelte Jairis se lleva una victoria de infarto en Lanzarote

El UCAM Probelte Jairis rompió su racha negativa en la Liga Femenina 2, al enlazar cinco derrotas consecutivas, y se llevó un triunfo de infarto en Lanzarote ante el Magectias (69-70). La base-escolta Keira Robinson lideró la reacción del equipo murciano en la segunda parte, en la que subió su intensidad en defensa, al asumir las riendas en ataque hasta alcanzar los 24 puntos. De hecho, el reciente fichaje del UCAM Probelte Jairis, anotó los dos tiros libres a falta de escasos segundos del encuentro para sumar un importantísimo triunfo en la lucha por la permanencia. No obstante, el 'average' en caso de empate es favorable para el conjunto canario al no superar los cinco puntos de diferencia de la primera vuelta.

El Magectias saltó más enchufado al partido y, a pesar de que la defensa del UCAM Problete no era mala, no contó con la agresividad necesaria para frenar a sus rivales. El conjunto local contó con un acierto terrible desde la línea exterior, con un 6 de 10 en triples en la primera parte, y eso elevó el marcador hasta los cuarenta puntos al descanso (41-30). Las chicas de Víctor Verdú subieron un punto de intensidad en su defensa para recortar los nueve puntos de diferencia, y Keira Robinson consiguió asumir las riendas en las tareas ofensivas al entrar los tiros que no encontraron aro en la primera mitad. Dos tiros fallados de la base-escolta y un triple de Magectias, dieron ventaja a falta de unos segundos para el cuadro local. Pero Robinson no falló en la siguiente visita decisiva al tiro libre para certificar la victoria (69-70).