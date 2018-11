Garrido recurre un expediente de la ACB por los árbitros

José Miguel Garrido, director comercial y marketing del UCAM Murcia CB, desveló el pasado sábado en las redes sociales, tras el encuentro del equipo univeristario ante el Unicaja Málaga, que ha recurrido ante la justicia un expediente que le abrieron desde la liga ACB por «un tuit» que relacionaron con un arbitraje de la pasada temporada. «No puedo hablar. Estoy recurriendo ante la justicia un expediente que me abrieron desde la ACB por escribir un tuit que han relacionado con el último arbitraje que Juan Carlos García González nos hizo en Murcia. Hoy nos ha arbitrado en Málaga», escribió Garrido en su cuenta personal de Twitter después de la derrota del UCAM frente al Unicaja, donde los locales contaron con 34 tiros libres por cinco visitantes. «Pero no es profesional venir a tu casa como un chulo con actitud arrogante a faltarle el respeto a tu gente, que solo quiere ver un buen espectáculo. Y lo peor es la impotencia. Te acabo de reventar el día y me voy tan pichi con mi pasta en el bolsillo. Porque no me va a pasar nada», publicó Garrido el pasado marzo tras la visita del Barcelona Lassa al Palacio de los Deportes.