Paseo gráfico por la historia del fútbol en Cartagena

Año 1983. El fotógrafo Ángel Roig, junto a algunos apasionados de la historia del deporte cartagenero, decidieron emprender una aventura de más de 100 años. Empezaron a recopilar una serie de imágenes, documentos y datos. Faraónica tarea que cogería forma 12 años más tarde, en 1995, tras tanta búsqueda, visitas a hemerotecas y favores pedidos, comienza a perfilarse lo que en el 2017 terminaría siendo una realidad. Cronología gráfica del Efesé -Cartagena Fútbol Club- (1906-2010) es hoy un viaje por la celebración del centenario del club que tiene su sede en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, un equipo que ha tenido que desaparecer y refundarse en varias ocasiones, una visita guiada por el autor desde que se documentan los primeros escritos sobre el fútbol en Cartagena, en el año 1902, hasta la fotografía en color.

Roig presentaba ayer su obra, un libro que tiene más de 2.700 fotografías, donde aparecen 3.516 futbolistas que han vestido los colores albinegros en las diferentes etapas del club, donde se pueden encontrar unos 110 cuadros estadísticos, 77 orlas de plantillas y más de 26 sagas de familias que a lo largo de todo este tiempo han dejado de herencia unas botas y el sentimiento por unos colores.

«Decidí empezar porque lo que quería era que toda esa información no se perdiera. En el libro se pueden ver las plantillas de cada temporada, fotos de las diferentes épocas y, para que el libro no se haga muy pesado, decidí incorporar también carteles antiguos además de otras curiosidades, como entradas de la época», afirmaba el cartagenero. Y sin pensarlo, el autor se puso en marcha.

La historia del fútbol en Cartagena siempre ha estado marcada por pocos éxitos deportivos y demasiadas noticias extradeportivas con tanto cambio de nombre motivados por problemas económicos. Desde Sport Club Cartagena, pasando por Athletic Club Cartagena, Sporting Club Carthago, Unión Deportiva Cartagenera, Club Deportivo Cartagena hasta llegar, por segunda vez en la historia, a denominarse Cartagena Fútbol Club. «Desengaños y alguna que otra vivencia agradable. Hay muchas más desgracias que alegrías. Hice un pequeño estudio y observé que cada 10 años hay un ascenso, y tarda más o menos lo mismo en que algo parecido vuelva a suceder», asegura Ángel Roig.

Pero no todos fueron desgracias. Para este apasionado de la fotografía hubo épocas doradas. Los años comprendidos entre 1919 hasta 1936, y en concreto la temporada 27-28, porque «el Cartagena jugaba la Copa de España porque siempre se quedaba campeón. Se le ganó al Valencia, Levante, Betis y Sevilla ese mismo año. Y ya, nos tenemos que remontar hasta el periodo que va desde la temporada 82 a la 88, que fueron los años que jugó el equipo, de forma consecutiva, en Segunda División», explicaba Roig. Pero la anécdota no queda aquí y es que «como consecuencia de siempre llegar lejos en ese trofeo, cuando se forma la liga, en la temporada 28-29, el Cartagena es uno de los primeros integrantes de esta competición. Eran 30 equipos (en donde se puede encontrar al Real Madrid, FC Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Murcia, Athletic de Bilbao, entre otros) divididos en tres categorías, diez por cada escalón. El Cartagena estuvo ese primer año en Segunda División. Era uno de los equipos más conocidos de toda España», continuaba argumentando el autor.

Los días felices en la ciudad portuaria fueron muy sonados, pero aún más, las sombras proyectadas tras toda esa luz. «El capítulo más negro es desde el 93 al 96, donde se termina con una deuda de mil millones de pesetas. Hasta 2002, que vuelve a aparecer en el Polígono Cabezo Beaza», dice Roig. Paralelamente, se fundó el Cartagonova, actual FC Cartagena, y la película ya la saben.

Ángel Roig es el socio número 20 del equipo que lideran en la actualidad Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis. Asegura que no hay que luchar por buscar quién es el club que más tiempo tiene, o si son 100 o 50 años los que se están compitiendo en una u otra categoría. Habla como cartagenero, como persona que siente en vena el deporte de su ciudad. Uno de esos 'locos' simpáticos que iba a los campos con su cámara a retratar, no solo un espectáculo, sino también un sentimiento. Asegura que se emocionó cuando el FC Cartagena vivió sus primeros partidos en Segunda, en el año 2009. Nunca antes había visto a 12.000 personas gritando y saltando en la grada por un gol del equipo. Eso le costó alguna lágrima. Y bendita lágrima. Y ante tantos sentimientos a flor de piel había que preguntarle por el derbi que se va a vivir este domingo en Nueva Condomina. «Los partidos entre Cartagena y Murcia no han cambiado a lo largo de toda la historia. Siguen teniendo la misma intensidad. Un derbi nunca puede desaparecer. El hecho de que el equipo se denomine de una manera u otra no cambia absolutamente nada», cuenta Roig con pasión.

Un documento que hace recordar a futbolistas olvidados, unas fotografías que ponen rostro a los primeros jugadores que se vistieron de corto y defendieron el blanco y negro, un recuerdo a los que fueron y son embajadores de la ciudad. Un curioso y agradable paseo por la historia del deporte rey.