Un derbi sin excusas

El Real Murcia y el FC Cartagena pelearán el domingo (17.00 horas) por tres puntos más de otra larga temporada, pero que sin duda siempre saben de manera diferente. Ambos equipos llegan a la cita de la Nueva Condomina con el objetivo de firmar una victoria que reafirme su condición de pelear por los puestos altos del grupo IV de la Segunda B, y eso es algo que tanto Manolo Herrero como Gustavo Munúa buscarán este fin de semana. Tanto el entrenador del Real Murcia como el del FC Cartagena quisieron dejar a un lado las excusas en el encuentor que mantuvieron ayer en los micrófonos de la Cadena SER y confían en poder ver la mejor versión de sus plantillas en una cita importante. El conjunto grana intentará construir de nuevo, con la entrada del nuevo consejo, todo lo que la tormenta institucional liderada por Víctor Gálvez arrambló en las últimas semanas, mientras que los albinegros, después de pagar el peaje en las primeras jornadas de tener que levantar un nuevo proyecto deportivo, tratarán de confirmar su mejoría en una de las grandes citas del calendario este curso.

«Es muy bonito poder estar en un proyecto con exigencia y ojalá que con trabajo podamos cristalizar los objetivos al final del año. No tengo duda de que el club va por buen camino y que el Cartagena va a subir, ojalá que sea conmigo esta temporada, pero se están haciendo las cosas muy bien», dijo Munúa ayer en el anterior medio citado y añadió que «nosotros armamos el equipo con 17 jugadores nuevos, por lo que sabíamos que nos podía pasar un inicio así. Lo ideal es que no pase, pero había que tener paciencia y calma, aunque de todos modos nuestro juego no tenía nada que ver con los puntos que llevábamos porque los rivales no nos superaban de forma notoria y aprovechaban nuestros errores».

El técnico uruguayo espera que toda esa experiencia ahora sirva a su equipo para afrontar partidos como el domingo y poder seguir escalando puestos en la clasificación, después de llegar a la zona de play off de ascenso tras la victoria del pasado fin de semana en el Cartagonova. «También nos ha servido de experiencia en este inicio de temporada para seguir creciendo y para que los jugadores se sobrepongan a la situación que les había tocado vivir en el comienzo. Fueron unos golpes duros, pero están demostrando la madurez y la jerarquía necesaria para salir de una situación incómoda. Obviamente, queda todavía mucha liga, pero lo bueno es que el equipo está encontrando una estabilidad y que sabemos que tenemos todavía mucho margen de mejora. Hacemos cosas bien y otras en las que tenemos que mejorar. De a poco se ve a un Cartagena con una identidad y muy competitivo, que es lo que realmente queremos», explicó Munúa en la SER ayer.

Un discurso similar al de su homólogo en el banquillo de la Nueva Condomina, ya que Manolo Herrero quiso pasar página después de las últimas semanas vividas por los graves problemas institucionales, que terminaron por interferir en la buena dinámica del equipo en liga. «Para mí sería ventajista decir ahora que sí nos han afectado las condiciones en las que hemos entrenado durante las últimas semanas. De hecho, hacía más hincapié en eso, en el día a día, que en no cobrar, porque al final eso no ayudaba a que el equipo mejorase. El estado del césped de Cobatillas era pésimo y cualquier ejercicio no nos salía como a nosotros nos gustaba. Era imposible llevar el balón controlado y era una desesperación en el día a día, que añadía al problema económico. Todo eso no ayuda. Nos tenemos que olvidar, porque estoy convencido que desde que no están en el club esas personas va a mejorar», afirmó Manolo Herrero en los micrófonos de la radio y añadió que «tenemos que crear más ocasiones de gol, porque si antes teníamos dificultad de anotar ahora generamos menos. Si necesitamos hacer cinco para meter un gol, pues nos buscamos la vida para generar esas cinco, eso es lo que nos lleva a que nos esté costando más sacar los partidos adelante. Ojalá, a partir de este domingo, consigamos la victoria, porque si somos capaces de lograr buenos resultados veremos las cosas con mucho más optimismo».

Así pues, en su encuentro antes del derbi, ambos técnicos confían en que todo lo vivido hasta ahora por sus respectivas plantillas en las primeras doce fechas del calendario sirva como experiencia para tratar de tomar impulso a partir del domingo con una nueva victoria. El conjunto que consiga imponerse en el derbi de la Nueva Condomina saldrá reforzado de cara al tramo final de la primera vuelta, y sobre todo, muy cerca de la cabeza de la clasificación.