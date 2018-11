Antiviolencia sancionará a los 26 aficionados del Badajoz implicados en los altercados

La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte propondrá duras sanciones a los 26 implicados en los altercados protagonizados el pasado domingo antes del encuentro que disputaron el FC Cartagena y el Badajoz. Los aficionados del equipo pacense fueron retenidos mientras huían tras haber protagonizado momentos antes una ltercado con peñistas del Cartagena y haberle lanzados objetos, cuando se encontraban en un establecimiento hostelero de la calle Doctor Luis Calandre, en las inmediaciones del Estadio Cartagonova. A los implicados, todos ellos mayores de edad y algunos con antecedentes penales, se les intervinieron tres bengalas, drogas y un cuchillo. Según apuntaba Francisco Ávila, jefe de la Brigada de Seguridad de la Comisaría de Cartagena, en declaraciones efectuadas a Ser Cartagena «a todos los identificados se les va a aplicar sanciones administrativas que están contempladas en la Ley del Deporte, en su artículo 2, que contempla conductas violentas o que incitan a la violencia en el terreno deportivo. Se adopta esta vía, y no la penal, al no poder imputarles ningún hecho delictivo, al haber llegado después de los incidentes y no interponerse ninguna denuncia por ambos grupos, pese a que hubo 4 heridos». La cuantía y duración de las sanciones las decidirá la Comisión Antiviolencia. Según determina la ley, las sanciones económicas siguientes: a) De 150 a 3.000 euros en caso de infracciones leves. b) De 3.000,01 a 60.000 euros en caso de infracciones graves. c) De 60.000,01 a 650.000 ?, en caso de muy graves.