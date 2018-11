El Efesé pincha, los favoritos ganan y la clasificación se aprieta arriba

Jornada emocionante en Preferente Phillips en la que solo el líder, el Cartagena-UCAM, no fue capaz de ganar de entre todos los equipos que copan los puestos altos de la clasificación.

El Efesé no pasó del empate en su visita al Playasol ante el Bala Azul (1-1) pese a que se adelantó en el marcador con un tanto de Saura. Sin embargo, los de Yufera practicaron su fútbol a buen nivel y consiguieron empatar por medio de Rosagro. El segundo clasificado, el Racing Mucia, se impuso en La Flota ante el Mar Menor en un choque igualado que los de Gustavo Cantabella se adjudicaron gracias a un tanto de Monas, quien rompió la igualada en los instantes finales. Por otro lado, El Palmar volvió a ganar, esta vez en casa ante un Independiente de Ceutí que a punto estuvo de dar la sorpresa (1-2). Adrián adelantó al colista, pero Joaquín y Quintana voltearon el marcador en los instantes finales.

El Beniel volvió a la senda del triunfo tras dos tropiezos tras superar al Archena con comodidad (3-0), mientras que el Abarán goleó en casa a un decepcionante Plus Ultra al que supera en la clasificación. Pablo Castaño, con un doblete, destacó en los locales.

Además, el CD El Esparragal se aproxima a los puestos de play off de ascenso tras superar por la mínima al Bullense (1-0) con un tanto 'in extremis' de Lora. El Cabezo de Torres respira en la tabla gracias a un trabajado triunfo a domicilio frente al Villa de Fortuna (1-3), aunque no fue hasta el final del partido que los visitantes consiguieron certificar el triunfo con el gol obra de Regadera.

Balsicas y Alhama firmaron las tablas (1-1) en un encuentro muy igualado en el que Juanjo y Santos fueron los autores de los tantos del partido. El Juvenia, por su parte, suma dos triunfos en las tres últimas jornadas tras su victoria en casa ante el Montecasillas (2-1). Un gol de Youssef en el minuto 79 dio tres puntos vitales a los pupilos de Trasante, que escapan del descenso.