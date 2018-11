Titi entra en el 'top 3' del UCAM

Ha sido el primer jugador en firmar un 'hat-trick' con los universitarios.

Este verano, el regreso del delantero Titi al UCAM Murcia supuso una fuerte inyección de moral para el equipo y la afición universitaria. El jugador, que comenzaba su tercera andadura este verano con la entidad murciana tras dos temporadas en el FC Jumilla, retornaba en su mejor momento al club de su vida más maduro, tras firmar quince goles con la camiseta vinícola en esas dos campañas, y recuperado de una grave lesión de rodilla, la segunda de su carrera.

La primera la sufría en su segunda etapa con la camiseta del UCAM, en uno de sus mejores momentos profesionales. Sin embargo, Titi vuelve ahora al conjunto murciano dispuesto a convertirse en un jugador esencial del ataque, protagonista cada fin de semana y con ganas de liderar al equipo en lo que podría ser su retorno a la Segunda División.

Para ello, el atacante de Los Dolores tiene claro que necesita estar afortunado de cara a puerta. Pese a que ya se había estrenado este curso en Copa del Rey, en la primera ronda frente al Ceuta, la falta de continuidad producida por las lesiones musculares no le habían permitido rendir a buen nivel en Liga. Ahora, con algo más de ritmo competitivo y tras superar una microrrotura fibrilar, regresó a escena para firmar un encuentro sensacional en el estadio de El Palmar, frente al Atlético Sanluqueño.

Con sus tres goles, Titi se encarama al top 3 de goleadores del UCAM Murcia en Liga. La clasificación histórica del club, tras siete años y medio de trayectoria en Tercera, Segunda B y una campaña en Segunda, es liderada por Juan Francisco Góngora, que con 17 goles lidera ese ranking tan particular. Seguido del excapitán aparece Jona Mejía, con 15 tantos, y es que el delantero hispano-hondureño dejó un buen recuerdo en el club universitario en la campaña de Segunda, pese al dramático descenso de categoría sufrido al final de la temporada.

«Me hizo mucha ilusión marcar tres goles. La confianza aumenta, y más después de unas semanas difíciles. Pero es anecdótico y hay que seguir trabajando. En el fútbol, una semana eres el mejor y a la siguiente no eres nadie», explicó ayer Titi en rueda de prensa.

Por tanto, con el hat-trick conseguido el pasado domingo frente al Atlético Sanluqueño, Titi se encarama a ese tercer escalón del podio, con trece goles en Liga en cuatro campañas. El delantero, con más de dos tercios de la temporada aún por delante para aumentar sus registros, se encuentra a solo cinco tantos de superar a Góngora.

Titi, quien ha demostrado que con confianza y siendo respetado por las lesiones puede ser un delantero diferencial en la categoría, superaba a Marc Fernández, quien el pasado curso conseguía doce tantos con la camiseta del UCAM, y a Hugo Díaz e Iván Aguilar, quienes firmaron 11 goles en temporadas anteriores.

Además, y por si fuera poco, el atacante de Los Dolores se convertía en el primer jugador en firmar en Segunda B un hat-trick con la camiseta del UCAM. Sin duda, el delantero murciano ha regresado para seguir batiendo récords con el club universitario.

«He tenido problemas físicos y no he tenido continuidad. Al final todos estamos para sumar, a veces de inicio y a veces de suplente. Lo importante es que el equipo, juegue quien juegue, sigue funcionando y ganando partidos. La verdad es que cuesta entrar en el once, todos mis compañeros están muy bien», concluyó.