Munúa no se fía del Villanovense

El Cartagena espera continuar con su excelente racha y meterse en zona de play off.

El Cartagena visitará este domingo, a las 19:00, el Estadio Romero Cuerda de Villanueva de la Serena, donde se medirá al decimoctavo clasificado del grupo IV. Pesea a la mala situación clasificatoria del conjunto extremeño, el técnico albinegro, Gustavo Munúa, advierte de que no será una presa fácil, sobre todo tras dar el campanazo de la semana en la Copa del Rey, al empatar contra el Sevilla FC en su propio estadio en los dieciseisavos de final de la competición. Con ese extra de motivación, pero con las piernas un poco más cargadas llegará el Villanovense al choque de este domingo. «Pienso que es un grado de motivación más para ellos, al conseguir un gran resultado contra un equipo de Primera División. Es un equipo que viene de menos a más, que ha cambiado a su entrenador y lo veo un equipo muy motivado», dijo el técnico cartagenerista.

Como menciona Munúa, el Villanovense cambió de técnico tras la séptima jornada de liga, después de que el equipo no consiguiera ni una sola victoria con José Manuel Roca al frente. Tres empates y cuatro derrotas sentenciaron al técnico, y Julio Cobos tomó el mando de la situación. Desde entonces, no han perdido. Han conseguido dos empates y una victoria, pero no han salido de la zona crítica. Eso sí, en la competición de Copa, van viento en popa. Han superado las tres primeras eliminatorias y ahora le han puesto las cosas muy complicadas al tercer clasificado de La Liga.

Además, el Estadio Romero Cuerda es un lugar que se le da francamente mal al FC Cartagena. «Vamos al campo que vamos, con un rival difícil, muy ordenado, muy intenso, que crece mucho en su campo. Tenemos que ir con mucha tensión, mucho orden y hay que tener mucha intensidad para sacar el partido», comenta el técnico albinegro. Además, el uruguayo considera que la situación clasificatoria de los extremeños no se corresponde con el verdadero potencial de la plantilla, y que es un equipo que nunca da una pelota por perdida.

Munúa afronta el choque, con la intención de obtener los tres puntos, pero «con un gran respeto por los rivales. «Va a ser complicadísimo, porque ellos se crecen mucho en su campo. Vamos a ir a hacer nuestro juego y a ir a por el partido. Que se note que vamos a por el partido desde el minuto cero», comentó. El entrenador asegura que, si no están a su máximo nivel, lo pasarán mal porque el rival es un equipo que aprieta y tiene armas para complicarles las cosas.

El Cartagena llega a esta jornada con la intención de continuar una racha sensacional de cinco triunfos en seis partidos, pero Munúa no quiere que el equipo se confíe más de la cuenta.

Se esperan rotaciones una semana más en el once del técnico uruguayo, al que le gusta cambiar como mínimo dos o tres piezas en cada encuentro, y dar la oportunidad a los menos habituales. «Tenemos una linda competencia. Todos están teniendo minutos, todos han jugado. Esto es de todos y tienen que estar preparados para cuando les llegue la oportunidad», apuntó el preparador albinegro.

Munúa señala que «ni se le pasa por la cabeza» el derbi contra el Real Murcia, para el que tan solo quedan dos semanas. Antes de ir a la Nueva Condomina los albinegros recibirán la próxima semana al Badajoz.