Juárez no puede con su Cid

"No me veo con fuerzas como para dejarle en Murcia porque es el espíritu del equipo", asegura

En las últimas semanas Javier Juárez ha comparado la figura de Sadiel Rojas con la del Cid Campeador, aquel guerrero invicto de la Reconquista española y que su leyenda tuvo un gran impacto en la litratura de la época, aunque lo que no se esperaba el entrenador del UCAM Murcia CB era tener que 'batallar' con el jugador. Y es que club confirmó el pasado martes que el alero estaría unos diez días de baja por las molestias que arrastra en el codo que le han impedido entrenar durante toda la semana, sin embargo, el técnico aragonés, consciente de la importancia del papel del norteamericano incluso cuando no está en la pista, ha cedido a su empeño por viajar a Vitoria para medirse mañana al Baskonia (17.00 horas).

«Hasta la fecha no ha podido entrenar y tanto los médicos como los fisios creen que lo mejor es que descanse. Pero todo le conocéis. Ahora mismo no me veo con fuerzas como para no dejarle viajar, sobre todo porque es un jugador al que le van los retos y creo que es un poco el espíritu de este equipo. Quiere probar hasta el último mmento y quiere jugar, además, un jugador como Sadiel siempre es importante que esté junto a nosotros», explicó ayer Javier Juárez en la previa ante el Baskonia. Además, no es la primera vez que Rojas intenta recortar los plazos de sus lesiones. La jornada pasada se enfrentó al San Pablo Burgos sin haber entrenado con normalidad y en temporadas anteriores, con dolencias de otro tipo, también quiso estar en la pista para ayudar a sus compañeros.

«La motivación es el motor para tener mucho más activada la concentración, y qué duda cabe que contra un equipo como Baskonia, hay que estar muy motivado para estar concentrado», explicó el técnico universitario, quien añadió que «cometer errores ante un rival así te castiga mucho. Vamos a intentar que no sea así, y veo al equipo con muchas ganas, porque no te puede no motivar el Buesa Arena».

Además, el conjunto universitario afronta el importante choque en Vitoria después de enlazar una semana perfecta al vencer al Le Mans y el Ventspils en la Champions y conseguir su primera victoria del curso en la ACB ante el San Pablo Burgos en el Palacio. «Para un equipo conseguir victorias hace que ganes en confianza y que la gente se suelte. Los jugadores, cuando menos piensan en la importancia del resultado, es cuando sacan su mejor nivel. Llegar con tres triunfos seguidos es lo mejor que nos puede pasar para afrontar un reto como el de mañana ante el Baskonia», concluyó Javier Juárez ante los medios.