Los peñistas se "plantan" y se manifestarán por la situación del Real Murcia

La Federación de Peñas Murcianistas (FEPEMUR) ha dicho "basta", o se paga a los jugadores y empleados del Real Murcia o el presidente del club, Víctor Gálvez, debe "echarse a un lado" y dejar paso a "quien esté dispuesto" a abonar las nóminas pendientes, según han expresado en un comunicado de prensa emitido en la noche de este miércoles.



Los peñistas, cansados con la situación del club, han decidido "plantarse ante quien no está demostrando poseer el músculo que aseguraba tener". En referencia a Gálvez, a quien no nombran directamente en todo el comunicado, la Federación le insta a que si está en las condiciones de poner al día a los jugadores "que lo haga ya"; o si no que se eché a un lado y dejé paso a otros.



Ante la falta de respuesta de la directiva grana, los peñistas también anuncian una manifestación previa al partido del domingo ante el Talavera en la Nueva Condomina (a las 17.00, una hora antes del partido) para protestar y exigir "respeto y soluciones e ir todos a una" para salvar esta situación.