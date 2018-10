El Yeclano aprende a sufrir

Victoria de las que hacen piña para el Yeclano Deportivo, que no tuvo un encuentro nada fácil ante un Cartagena B made in Lillo que lo puso difícil pero al que le faltó finalización. Los de Sandroni materializaron un claro penalti sobre Alayeto y al no cerrar el partido en las ocasiones que dispusieron, tuvieron que sufrir con diez por la preocupante lesión de Rumbo con los tres cambios hechos.

En una tarde de frío y diluvio, se vivieron preciosos momentos de fútbol del norte entre dos equipos que no dejaron de trabajar en ningún momento. En el arranque, Iker Torre estuvo a punto de cazar una genial bola en el segundo palo y, seguidamente, Alayeto lanzó fuera desde la frontal.

Tras el descaso, y una vez que cesó la lluvia, el Yeclano dispuso del dominio y logró abrir la lata en una buena jugada de Alayeto que fue derribado claramente dentro del área en un penalti que transformaría Álex Vaquero. Como en anteriores partidos como Mula o Murcia B, al equipo azulgrana le faltó cerrar el partido en alguna de las acciones que dispuso, especialmente en una fantástica jugada de Carlos Felipe por la izquierda que llegó hasta la línea de fondo y puso la bola en el lugar donde ni Iker, ni Víctor ni Alayeto podían alcanzarla pese a que estaban en inmejorable posición. El partido se puso al rojo vivo en los diez últimos minutos, con la lesión de Rumbo y los tres cambios realizados, aunque no varió el marcador.