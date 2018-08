A cinco fichajes del objetivo

Aketxe rescinde con el Albacete y ya tiene una oferta de Belmonte sobre la mesa

El FC Cartagena se encuentra a cinco fichajes de encaminar una pretemporada que se le está haciendo más cuesta arriba de lo que estaba acostumbrado en las últimas campañas. El lastre de la anterior, la salida de Alberto Monteagudo y la llegada de Munúa, las bajas de jugadores importantes como Pau Torres y Sergio Jiménez, además de las peticiones de Chavero, Hugo y Moisés de obtener su finiquito han convertido estas primeras semanas en un auténtico galimatías en el que nada parece claro en cuanto a la confección del grupo se refiere.

En el club, lejos de transmitir nerviosismo o ansiedad, prefieren mandar un mensaje de serenidad ante lo que ellos consideran una etapa relativamente larga hasta el comienzo de la temporada dentro de unas semanas.

Así pues, el director general del club, Manolo Sánchez Breis, explicaba que para cerrar el plantel dirigido por Munúa necesitarían reforzarse con hasta cinco jugadores más: dos porteros, un defensa que pueda jugar como central o en banda, un pivote defensivo y un delantero centro.

«Son figuras importantes en este organigrama dentro del equipo, pero nos queda mucho tiempo aún. Podríamos empezar la competición con un once de garantías a día de hoy. Está claro que cuanto antes lleguen mejor, pero no vamos a firmar por firmar».

Insiste Breis en que cada negociación y cada contratación tiene sus tiempos. «Por más prisas que tengamos no se puede cerrar hasta que llegue el momento adecuado. No creo que , además, el mercado esté loco, porque no hemos visto mucho movimiento hasta ahora. Hay que tener paciencia», indicaba el dirigente cartagenerista.

Hasta el momento, el club cuenta con un plantel formado por diez jugadores -contando con Adama- que permanecen del año pasado, más siete jugadores que han llegado este verano: Antonio López, Igor Paim, Queijeiro, Santi Jara, Fito Miranda, Sergio Ayala y Juan Moreno. En total son dieciocho los futbolistas, pero la plantilla podría convertirse en 17 si Abalo finalmente encuentra destino para marcharse, al haber sido declarado transferible.

El Cartagena prefiere una plantilla con no más de 22 jugadores para poder usar las fichas disponibles en el último momento con un jugador que pueda cuajar en el último tramo del mercado o con jugadores que puedan subir del filial.

La marcha de Pau Torres, que se va al Sabadell con un contrato por tres temporadas, deja la portería sin efectivos. El club quiere contratar a un portero senior y otro sub-23.

En el caso del ataque, Aketxe por fin se desvinculó del Albacete. «Después de un tiempo muy duro (...) por fin libre», dice el delantero vasco en twitter.

Manolo Sánchez Breis confirmaba ayer que el jugador está por Cartagena y ya tiene una oferta del conjunto cartagenerista sobre la mesa. «Tiene varias propuestas, algunas muy interesantes del fútbol extranjero, por lo que va a ser difícil su contratación», explicaba el directivo.

Por otro lado, habló de Chavero y de su posible salida. El centrocampista no ha vuelto a reunirse con la entidad para negociar su finiquito. «Entendemos su situación personal pero no vamos a regalar nuestros activos y si alguien quiere al jugador tiene que ponerse de acuerdo con nosotros».