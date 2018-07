Iker Casillas no cree que el hombre llegase a la Luna y Twitter se ríe de su idea

Iker Casillas ha incendiado Twitter tras publicar en la red social un comentario que poco tenía que ver con el deporte que le ha hecho famoso. El portero del Oporto y exguardameta del Real Madrid y la selección española se descolgó con un tuit en el que aseguraba no creer que el hombre había llegado a la Luna y animaba incluso a los usuarios a votar sobre el asunto en una encuesta.



"El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!", ha escrito el futbolista, acompañando el mensaje con una encuesta con dos opciones: "Se pisó La Luna en el 69" y "No, nos la colaron".



La sorprendente reflexión de Casillas no ha dejado indiferente a nadie, pero, si hay que guiarse por los datos de la encuesta del portero, el debate estaría reñido. Sin embargo, Twitter se ha llenado de comentarios que tratan de explicar al exmadridista que no se trata de un acontecimiento opinable, al existir datos demostrables



Algunos usuarios, se lo han tomado con humor en forma de meme.





¡Vídeo! La llegada del hombre a la Luna: por qué sucedió, qué pasó, qué significó... ¡espero que os guste!https://t.co/OIpALdpRHI — Alex Riveiro (@alex_riveiro) 21 de julio de 2018

No solo se pisó. Existe una comunidad integrada por terrícolas y extraterrestres a la que damos cobertura desde el 112. Tenemos naves espaciales medicalizadas ?? — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 23 de julio de 2018

Imágenes inéditas de Iker Casillas calentando el día de la final del mundial de Sudáfrica 2010. pic.twitter.com/HsIunfuFHg — El Revenio (@ElRevenio) 23 de julio de 2018

Iker Casillas ha empezado a colgar fotos de su cena con los amigos. pic.twitter.com/sSMHaTwkws — Su Notísima Reloaded (@Xuxatronnn) 23 de julio de 2018

El año que viene se cumplen ventiocho años (supuestamente) que Íker Casillas consiguió su graduado escolar. Estoy en una cena con amigos, discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que lo sacó? Yo no! — DoctorJekyll (@bicicletagris) 23 de julio de 2018

