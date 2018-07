El Cartagena sirve de trampolín

Avanza el verano y se va aclarando el futuro de los jugadores que abandonan el FC Cartagena. De los trece futbolistas que dejan el equipo, muchos de ellos soñaban con continuar la próxima temporada en la entidad albinegra y jugar en la categoría de plata, pero el destino no les brindó esa oportunidad. De hecho, los hay que tenían la opción de prorrogar su contrato solo en caso de ascenso. En la recta final de las vacaciones veraniegas, unos aún siguen esperando de una llamada de algún club, otros cambiarán de aires pero seguirán en la Segunda División B y unos pocos afortunados se han ganado, gracias a su juventud y a su progresión en la ciudad portuaria, una oportunidad en Primera o en Segunda División.

El venezolano Josua Mejías es el que ha salido mejor parado del fatal desenlace de la campaña 2017-18. El jueves fue presentado como futbolista del Leganés, hará la pretemporada con el equipo pepinero e incluso puede tener la opción de formar parte de la primera plantilla y debutar en Primera División. El central sudamericano llegó al Cartagena tras ser finalista con la selección vinotinto en el último Mundial Sub-20. Mejías pertenecía al Carabobo, club de su tierra natal, aunque existía un acuerdo con el equipo madrileño, de forma que jugara cedido una sola temporada en la ciudad portuaria y luego recalara en el Leganés.

No ha sido hasta el tramo final de la temporada cuando Josua Mejías se ha convertido en titular indiscutible en la zaga cartagenerista. Al principio vivía a la sombra de Moisés y Míchel Zabaco, pero se hizo un hueco como central (y a veces como lateral derecho), y desde la jornada 32 lo jugó absolutamente todo. Su velocidad, su polivalencia y su juventud le convierten en una apuesta segura para un equipo de la máxima categoría. En total, ha jugado 29 partidos en Cartagena, en los que se ha ganado una oportunidad en el Leganés, donde le entrenará el argentino Mauricio Pellegrino.

El caprichoso destino ha querido que Aitor Ruibal, un hombre que llegó cedido del Betis B para jugar las eliminatorias de play-off, vaya a jugar la próxima temporada en la división de plata en las filas del Rayo Majadahonda. El delantero catalán, de solo 21 años, se destapó en el filial verdiblanco con 8 goles, debutó en Primera con el Betis y disputó 6 partidos en play-off con el Cartagena (5 como titular). Aportó verticalidad y dinamismo en el ataque, pero se esperaba algo más del manresano, sobre todo en el apartado goleador. Ahora se marcha cedido al verdugo del club blanquinegro, el Rayo Majadahonda, que militará en Segunda gracias a ese fatídico gol de Míchel Zabaco en propia portería en el minuto 97.



Aketxe suena para el Racing

Más allá de Josua Mejías y Aitor Ruibal, ambos jóvenes promesas que se han curtido en el Cartagena, el resto de los integrantes de la plantilla albinegra que dejan el club seguirán en Segunda División B, y algunos aún no tienen decidido su futuro. Permance la incógnita sobre Isaac Aketxe, el máximo artillero del FC Cartagena esta temporada (14 dianas). El delantero vasco jugaba cedido por el Albacete Balompié, al que ha regresado tras su exitoso periplo en la ciudad portuaria. Sin embargo, no parece que el bilbaíno vaya a jugar esta temporada en el conjunto manchego en Segunda. Desde hace varias semanas, el Racing de Santander pretende al ex delantero albinegro, aunque no ha oficializado su fichaje.

Por su parte, el protagonista involuntario del cruel desenlace en el Cerro del Espino, Míchel Zabaco, ha dado por finalizada su etapa en el Cartagonova. El central burgalés se marcha la SD Ponferradina, equipo del grupo I de Segunda B. En el grupo II, en este caso en Barakaldo, jugará el guardameta Marcos Morales. El cancerbero madrileño se despide tras un paso irregular por el Cartagena, siempre alternando titularidad con suplencia. Ha jugado 30 partidos en sus dos campañas de albinegro, con alguna que otra actuación memorable.

Más incierto es el futuro de los que vuelven tras cesión a sus clubes de origen tras una mala experiencia: Owusu y Moussa (Leganés), Kuki Zalazar (Málaga) y Morros (Lorca). Álex Craninx, Diego Benito, José Gaspar. y Alberto Aguilar permanecen, de momento, sin equipo.



Los albinegros presentan su indumentaria

El FC Cartagena ha presentado, a través de sus redes sociales, las equipaciones que lucirá el club la temporada 2018-19 en un nuevo intento de ascender a la división de plata. La firma alemana Adidas, nuevo patrocinador técnico, mantiene las tradicionales franjas blanquinegras en la primera equipación, con algunos tonos en amarillo fosforito, (a la izquierda), y elige un color anaranjado para la camiseta visitante (a la derecha), en lugar del morado de la temporada pasada. La primera equipación está a la venta por un precio 49,95 euros, mientras que la segunda equipación costará 39,95 euros. Cabe señalar que Adidas es el nuevo ´sponsor´ del club cartagenerista, y vestirá los albinegros las próximas tres campañas.