Toni Hernández sigue tirando de agenda y ficha a Miñano

Mientras que de puertas para afuera los responsables del Real Murcia trasladan al murcianismo su política del miedo, utilizando la palabra DEP en el lema de la campaña de abonados o insistiendo en la liquidación como hicieron tras presentar un balance económico en el que han puesto y quitado partidas para elevar al máximo la deuda del club grana; en el interior de las oficinas granas trabajan con normalidad en la planificación de la plantilla 2018-2019.

Pese a que lo que necesita la afición es escuchar noticias positivas, las instrucciones que se transmiten en Nueva Condomina son claras: «No se anunciará ningún fichaje hasta que no se resuelvan las denuncias ante la AFE», y para ello los mensajes que se envían a los aficionados tienen la misma base, trasmitir urgencia para que los abonados acudan a las taquillas y dejen su dinero, con el fin de que lo que se debe a los jugadores salga de los ingresos de la propia entidad y no del bolsillo de Víctor Gálvez, que, tal y como ha quedado demostrado en el último mes, con impagos a jugadores y, sobre todo, a empleados, está mucho más vacío de lo que el oriolano vendió a su llegada.

El miedo de puertas para afuera choca con la planificación interna, y es que el Real Murcia, pese a no hacer oficial ningún fichaje para la temporada 2018-2019, ya tiene cerrados varios refuerzos, según ha podido saber esta redacción. Uno de ellos, tal y como publicó este diario el pasado miércoles, es José Ruiz. El otro que también ha dado ya el visto bueno a la oferta del club murcianista es el centrocampista José Luis Miñano, quien el 30 de junio acaba contrato con el Hércules, club en el que ha militado las últimas cuatro temporadas y donde trabajó a las órdenes de Manolo Herrero, actual entrenador murcianista. La confianza del técnico andaluz en el jugador es una de las claves de su llegada a Nueva Condomina, sin embargo no es la única. Toni Hernández, director deportivo del Real Murcia, también conoce al centrocampista alicantino de 31 años. Ambos coincidieron en el Huracán Valencia -entidad presidida por Hernández- en la primera vuelta de la campaña 2012-2013.

José Luis Miñano llega al Real Murcia tras pasar cuatro temporadas en el Hércules, donde ha sido indiscutible para los distintos entrenadores que han pasado por el banquillo alicantino. Ha jugado una media de 35 partidos por temporada, marcando nueve goles. El fiasco del último curso, en el que los del Rico Pérez no se han clasificado para el play off, ha llevado a la directiva a buscar un cambio de caras en la plantilla, de ahí que no hayan ofrecido la renovación al ya jugador del Murcia -solo falta que se haga oficial la contratación-.

En Nueva Condomina coincidirá con Manolo Herrero, que le entrenó en el Hércules desde enero de 2015 a enero de 2016. En esa etapa, Miñano solo tenía elogios para su entrenador. «La filosofía del míster es la que me gusta a mí, la del toque, al posesión, tener el balón y hacer daño. (Herrero) confía mucho en mí y eso me viene genial, intento ser agradecido y devolvérselo en el césped», explicaba el futbolista en declaraciones al diario Información.