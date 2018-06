La Federación crea confusión al pedir ayer un cambio de hora

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) creó confusión ayer al emitir una nota de prensa en la que pedía que los partidos de ascenso de ese fin de semana retrasaran su inicio debido a las altas temperaturas registradas en el duelo de ida entre el Extremadura y el Cartagena. Sin embargo, la medida de momento no ha prosperado y se mantiene el horario inicial para el choque de mañana (18.30 horas).

Esta propuesta la llevó a cabo la Comisión Delegada de la RFEF el pasado lunes, pero no la dio a conocer hasta ayer. Según el organismo que preside Luis Rubiales, dio tralado al Consejo Superior de Deportes (CSD), después de que el Extremadura-Cartagena se disputara a 36 grados en el estadio Francisco de la Hera. La Federación pretendía que, atendiendo a las condiciones climatológicas, los partidos nunca se iniciaran antes de las 19.30 en caso de que se superen los 28 grados y de que exista una humedad superior al 70 por ciento. Dadas las dificultades climatológicas del partido de ida, el árbitro permitió un parón de unos dos minutos en cada tiempo para que los futbolistas se hidratasen, de acuerdo con una medida permitida por la FIFA desde hace varios años. En principio, el horario de los partidos de este fin de semana (Villarreal B-Elche y Cartagena-Extremadura) no será alterado porque las previsiones apuntan a que no se superarán los 28 grados.