Alarmanticks se consolidan en el panorama independiente español

Alarmantiks (el nombre viene de alarma y "antiks”, por la palabra inglesa para “payasadas”) es un grupo de Pozuelo formado por tres hermanos: Gon (Voz y guitara), Alonso (Batería y producción), Rodrigo (Bajo y coros), su sobrino Punch (Guitarra solista) y Carlos Torres (Sintetizadores y programaciones), que pertenecen a la famosa dinastía Aragón, y muestran la vertiente más rockera de esta querida familia. Hijos de 'Gaby' de Los Payasos de la Tele, no es de extrañar su formación y amor por la música. Son rock en estado puro.

En 2013, Alarmantiks sacaron su primer disco, después de haber pasado por la televisión y el teatro, y durante años han compuesto para otros artistas, espectáculos, cine y televisión. Ahora ultiman su tercer álbum de estudio, que promete un enorme salto a nivel sonoro confirmado por el adelanto, El brote, producido por el murciano Raúl de Lara (Second, Lori Meyers, Izal, León Benavente…). Han dado en la tecla de un sonido más directo y contundente, más rock – con influencias de Oasis, Coldplay, Foals, The Killers, Kings of León, Stereophonic…-, que les consolida en el panorama independiente español, donde empiezan a sonar con fuerza.

Viernes 5 de abril. La Yesería, Murcia. 21.00 horas. 10 euros