La Compañía Teatro Apolo interpretó anoche en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena su particular montaje de Melocotón en almíbar, obra de Miguel Mihura. Sin embargo, las puertas del escenario de la calle Tolosa Latour se abrieron ayer mucho antes. Y es que por la mañana se presentó allí una de las funciones más destacadas de la temporada en este espacio: la del próximo sábado 3 de diciembre, Pernod, última producción de la murciana Bonjourmonamour.

Se trata de un texto escrito hace treinta año por Santiago Cagiga y que ahora ha sido versionado por el actor y director Daniel Ortiz, responsable también de la puesta en escena de esta pieza, que toma forma de monólogo dramático. Así lo explicó este viernes el concejal de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad portuaria, David Martínez Noguera, quien acompañó al director y al resto del equipo de Pernod durante la rueda de prensa. El edil también desveló que esta obra está inspirad en la película Lenny (1974), escrita por Julian Barry y basada en la vida del comediante Lenny Bruce, al que dio vida entonces el oscarizado Dustin Hoffman.

En esta ocasión, quien se mete en la piel del protagonista no es otro que el cartagenero Pedro Segura. «No creo que haya un actor mejor que él para mostrar todas las contradicciones que encierra este personaje, y mucho menos para hacerlo por segunda vez, ahora con el reposo que le dan los años y la experiencia», apuntó el concejal, que sobre Pernod añadió que, «como todo buen texto, no sólo no ha perdido vigencia, sino que se ha revalorizado con el tiempo».

Por su parte, Daniel Ortiz se refirió al escrito de Cagiga como «todo un descubrimiento teatral», mientras que el propio Segura –también presente en el acto, al igual que Jorge de Juan, director del Teatro, y Pilar Guirao, directora de producción, además de buena parte del equipo de Bonjourmonamour– aseguró que este es uno de los proyectos «más especiales» que ha realizado en su ya larga trayectoria profesional. «Para mi, Pernod ha sido como un recorrido por toda mi carrera», aseguró.

Las entradas para este estreno absoluto –programado para las 21.00 horas– están ya a la venta en la taquilla del teatro y en la plataforma web bacantix.com a un precio de 15 euros para las localidades del patio de butacas y de 12 para las del anfiteatro. La idea, además de ofrecer al público una buena noche de teatro, es apoyar a una compañía como Bonajourmonamour; igual que la política de este espacio es hacer lo mismo con otros grupos cartageneros que quieran estrenar sus obras en el Nuevo Teatro Circo, apuntó Jorge de Juan.