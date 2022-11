Nuevos nombres se suman al cartel del Warm Up- Estrella de Levante del próximo año. La quinta edición del festival de música de Murcia incorporará al grupo murciano Varry Brava como uno de sus platos fuertes.

Asimismo Amaia, Rocío Márquez & Bronquio, Natalia Lacunza o la cantautora británica Hope Tala están confirmados para el fin de semana del 29 al 30 de abril de 2023. Por el escenario también pasarán la cantante y compositora Namasenda, el rapero inglés Nico B, así como Ralphie Choo y la banda murciana Trashi.

El festival, uno de los más tempraneros de todo el país, ya había anunciado hace unas semanas también las actuaciones de Hot Chip, Viva Suecia, León Benavente, Cariño, Maestro Espada, Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Yo La Tengo, Carolina Durante, Dorian, Carlos Sadness, Mujeres, Niña Polaca, Judeline, Pablopablo y Yung Prado.

En el caso de Natalia Lacunza, son muchos los concursantes que salen de la academia de 'Operación Triunfo' y no se vuelve a saber de ellos. La clave quizás no está en ganar, está en hacerse notar y hacer sentir al público diferente con las canciones que interpretas. Otros muchos, no llegan a nunca a proclamarse ganadores de la edición y sin embargo, tienen un recorrido profesional encima de los escenario mayor que los demás.

Es el vivo ejemplo de la pamplonesa, que en los últimos años ha pasado por diversos escenarios de la Región de Murcia para presentar los temas de su primer EP y de su último disco, Tiene que ser para mí, publicado el pasado verano.

Por su parte, Varry Brava figuraron con Raffaella entre los candidatos seleccionados para decidir quién iría a Eurovisión el pasado año. A partir de ahí su fama comenzó a subir como la espuma en todo el país. En los últimos meses han reinterpretado su single Hortera (titulado como su quinto álbum de estudio, del que se extrajo) con una nueva versión, Horteras (empapadicos). También han colaborado con Soleá Morente en Bajo la luz perfecta.

Por su parte, Amaia -ganadora de 'Operación Triunfo' en la edición de 2017, volverá a Murcia para volver a presentar su segundo disco, Cuando no sé quién soy. La también pamplonesa ya actuó en el Warm Up de 2019 y su visita más reciente fue a la Plaza de Toros de Murcia el pasado mes de octubre. Por lo pronto, volverá a la capital del Segura para este festival, donde ya la esperan una gran legión de seguidores y fans.

Últimos abonos a la venta

Los abonos tanto para los dos días de festival como el pack que incluye la fiesta de bienvenida del viernes 29 (Welcome Estrella de Levante) están disponibles en warmupfestival.es y en entradas.com. El precio del pase general –actualmente en 80 euros– irá subiendo conforme se vayan agotando los diferentes cupos establecidos por la organización.