Si alguien pensaba que nunca se superarían las críticas negativas al Superman encarnado por Henry Cavill (El hombre de acero), se equivocaba. De hecho, el actor que protagoniza la que se ha calificado como la peor película sobre el superhéroe es el responsable de que todo el mundo esté indignado con el personaje, o más bien con el intérprete. Y Netflix está en el ajo, aunque tiene cero responsabilidad en este caso.

Henry Cavill ha decidido, repentinamente y por sorpresa, abandonar The Witcher, una de las series que más alegrías ha dado a Netflix. Así lo anunciaba la plataforma este sábado. Los multitudinarios fans de la ficción sobre el cazador de monstruos mutante -la adaptación de la saga literaria de Andrzej Sapkowski- no perdonan que el británico deje de interpretar a Geralt de Rivia, un papel que ha encarnado desde la primera temporada. Y lo que menos perdonan es el motivo de su decisión.

Por qué abandona Henry Cavill The Witcher

Los fans de la ficción no conciben a un Geralt de Rivia con otro rostro. Sin embargo, parece que Cavill quiere dedicar más tiempo a su trabajo en la nueva entrega de Superman, y eso ha sentado como un jarro de agua fría. El actor de El hombre de acero anunció que ya era oficial que volvería a ser Clark Kent en la gran pantalla. No hay seguidor de la serie que no critique al personaje del universo DC por ser el culpable de que Cavill haya "dejado tirado al equipo de The Witcher". Y es que parece que la showrunner pretendía hacer siete temporadas, cuando hasta el momento solo se han estrenado dos, y la tercera, que ya está grabada con el británico, llegará a la plataforma en verano de 2023, mientras que la precuela (The Witcher: El origen de la sangre) verá la luz el 25 de diciembre.

Quién es el nuevo Geralt de Rivia

A partir de la cuarta temporada, que ya está confirmada, Geralt de Rivia lucirá distinto. El sustito elegido para el papel es Liam Hemsworth (Los juegos del hambre), hermano del famoso Thor de Marvel, Chris Hemsworth.

"Como fan de The Witcher estoy ilusionadísimo con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita portar las espadas del Lobo Blanco en el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido tu fan durante años y todo lo que has ofrecido a este querido personaje me ha inspirado. Puede que tenga unas botas muy grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado por sumergirme en el mundo de The Witcher", ha declarado el australiano.

Por su parte, Cavill también se ha despedido con unas bonitas palabras, aunque entre tanta polémica han pasado desapercibidas. "Mi camino como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y de aventuras, pero por desgracia colgaré mi medallón y mis espadas en la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth recogerá el testigo del Lobo Blanco. Como con los mejores personajes literarios, paso el testigo con respeto por el tiempo pasado interpretando a Geralt y entusiasmo por ver la versión de Liam de uno de los hombres más fascinantes y con más matices. Liam, este personaje tiene una maravillosa profundidad, disfruta sumergiéndote en él y descubriendo lo que puedas hallar", ha dicho.

Pocas cosas enfadan más al seguidor de una serie que ver, de repente, cómo un personaje deja de ser como se concibe desde el origen de la ficción...