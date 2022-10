¿En qué andáis metidos ahora, qué preparáis?

Ahora mismo estamos terminando la gira con M-Clan, que por suerte hemos tocado un montón desde mayo... Vamos a cerrar el tour con cuarenta conciertos, y ya vamos a parar hasta el año que viene, que también seguiremos con M-Clan de gira. Y yo, particularmente, prepararé mi nuevo disco en solitario en este hueco que tenemos de parón hasta marzo.

Que hayan pensado en vosotros, de tan distintas procedencias, ¿da una buena idea de la diversidad y la importancia del panorama musical en Murcia? ¿Qué pensáis?

Yo sí que creo que Murcia es una Región que ha dado mucho a la música en España, tanto M-Clan como grupos anteriormente como Los Marañones, Bluesfalos… Pero sí que es cierto que M-Clan fue un poco el grupo que puso a Murcia en el mapa a nivel general; eso es una realidad. Ahora, a partir de entonces han salido muchos grupos que… Ahí tenéis los nombres: Second, Viva Suecia, etc. Hay un montón de bandas que demuestran que Murcia está ya en Primera División.

¿Algún recuerdo relacionado con el Estatuto de Autonomía?

Diría que no tengo ningún recuerdo específico relacionado con el estatuto de autonomía. Es verdad que nosotros, que ya tenemos unos años, asistimos a ese nacimiento de las autonomías en España, pero no tengo ninguna historia particular más allá de lo que significa en sí el estatuto y las comunidades autónomas.

¿Os sentís orgullosos de ser murcianos? ¿Algo para cambiar a mejor?

Yo me crie en Murcia; es cierto que mis raíces no son murcianas, pero hay un murciano dentro de mí porque aquí estuve desde los 7 años. Es verdad que ahora hace tiempo que no vivo en Murcia, pero tengo unos lazos muy estrechos, y mi formación como persona fue allí. Vamos, que fue definitiva en mi vida, con lo que tengo algo que me ata para siempre a la región. De todas formas, a mí el orgullo de ser de un sitio como una especie de bandera nunca me ha gustado. Por supuesto que amo a Murcia porque es una tierra maravillosa y sobre todo tiene muy buenas gentes. Los murcianos tienen una simpatía y un carácter y una alegría que la verdad es que en otros lugares no encuentras, pero de todo hay como en todos lados... Así que sí que tengo orgullo de ser murciano, pero sin ondear una bandera patriótica y toda esa exaltación que a mí nunca me ha convencido demasiado.

¿Este concierto tiene algún significado especial para vosotros?

Para nosotros tocar en Murcia siempre tiene un significado especial. Más allá del motivo del concierto en sí, es un concierto solidario, tocamos en la Plaza de Toros (que es un símbolo para mí por los grandes conciertos a los que asistí allí cuando era)... Así que claro que es especial, que tiene un sentido y que significa tocar en casa.