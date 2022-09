La de este sábado en Garaje Beat Club promete ser una noche explosiva de rock and roll. Los donostiarras Nuevo Catecismo Católico (NCC), formados en 1992 en la casa ocupada del barrio de Buenavista, serán los encargados de subirse al escenario para ofrecer una actuación que forma parte de su la gira que conmemora su trigésimo aniversario. Y no son una banda cualquiera. Porque ellos son héroes del underground, punk-rockers ortodoxos inasequibles al desaliento. Pocas bandas del género pueden presumir como ellos de soportar con entereza el paso de los años; de hecho, hay quien dice que son el mejor grupo de Europa en lo suyo. Pero, medallitas aparte, lo que es indiscutible es que hablamos de una banda de culto. Además, llama la atención cómo hicieron tanto con tan poco. To hell and back, por ejemplo, les costó 27.000 pesetas, menos de 180 euros. Lo grabaron en pleno invierno en un local sin ventanas, a pelo. Porque ellos tienen claro que no son hombres de negocios, sino rockeros, y siempre han publicado con sellos independientes (No Tomorrow, Punch) a los que no van a pedir un pastizal.