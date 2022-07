La cantante franco-dominicana Cyrille Aimée será la encargada de abrir esta noche la última jornada del Jazz San Javier. Cantante, compositora y actriz, hablamos de una artista para la improvisación no sólo es una técnica vocal, sino un modo de vida que le permite compartir con el mundo su prodigiosa voz y su chispa creativa. Hablamos de una joven que pasó de cantar en las calles a hacerlo en los más exigentes auditorios de prestigiosos festivales mundiales de jazz; de cantar en campamentos gitanos y a escondidas de sus padres en su Francia natal a actuar en Broadway; de probarse ante uno de los públicos más difíciles del mundo (el del teatro Apollo de Nueva York) a ser reconocida por el The Wall Street Journal como «una de las cantantes de jazz más prometedoras de su generación», y aclamada como «estrella triunfante en la galaxia de los cantantes de jazz» por el The New York Times.

Aimée ganó el famoso concurso del festival de jazz vocal de Montreux en 2007, grabando su primer álbum como premio. Cyrille Aimée and the Surreal Band (2008) reveló al mundo sus fascinantes cualidades, entre las que destaca, además de su voz, su estilo variado y su ritmo intenso, con matices franceses y latinos, y elegantes toques de folk y pop. Más tarde expandiría y perfeccionaría su talento, integrando elementos de música brasileña, del jazz gitano, así como un repertorio de composiciones originales. Así, siguieron dos álbumes con el guitarrista carioca Diego Figuereido, dos grabaciones en vivo en (Live at Small’s y Live at Birdland) con el famoso trompetista Roy Hargrove como invitado especial, y un álbum original con la Orquesta de Jazz de Chicago. Sin embargo, fue su álbum It’s a good day (2014) el que marcaba el inicio de una nueva etapa junto a su innovadora banda.