En ocasiones, se tiende a pensar (consciente o inconscientemente) que lo de fuera siempre es mejor, que el mero hecho de venir de Estados Unidos convierte está directamente relacionado con la calidad. Y es cierto que el jazz y el soul gozan de mayor predicamento al otro lado del charco, pero eso no significa que aquí no tengamos a músicos y cantantes de gran calidad. Por supuesto, ésto es algo de lo que son plenamente conscientes en el Jazz San Javier, cuya organización intenta siempre dar forma a un cartel en el que figuren algunas de las principales estrellas internacionales del género, pero sin apartar ni un segundo la vista de la escena nacional. Ni regional. Ni local. Porque los jóvenes del municipio ribereño llevan ya años mamando musicalmente de algunos de los mejores, y no es raro que vayan surgiendo artistas de paladar bien entrenado. De ello pueden dar fe quienes asistieran al primer concierto del nuevo ciclo del festival, el ‘Jazz in the gardens’, que se estrenó el pasado 5 de julio de la mano de la CMSJ Jazz Band, surgida en el Conservatorio de San Javier; igual que también podrán confirmarlo quienes asistan a la tercera y última cita de esta sección: la que tendrá lugar esta noche en los jardines de la ermita de San Blas.

Y es que la protagonista será, desde las 22.30 horas, la cantante Dora Helena, natural del hermoso Valle de Laciana, en León, pero de ascendencia caboverdiana, la portentosa vocalista es vecina de Santiago de la Ribera desde que tenía quince años, y ha desarrollado aquí prácticamente toda su carrera artística, liderando varios proyecto en los últimos años, entre los que destaca un tributo a Tina Turner y la banda de versiones soul y pop denominada Grandes Divas. De hecho, ella fue la encargada de presentar esta edición del Jazz San Javier durante el pasado mes de mayo, interpretando un par de temas en el Teatro Circo de Murcia y demostrando..., eso, que nadie tiene que envidiar a algunas voces extranjeras. Para demostrarlo, el concierto que ofrecerá desde el templete del citado paraje incluirá un recorrido por la música de las principales cantantes norteamericanas de los últimos tiempos, todo un reto del que, seguro, saldrá airosa. Por cierto: como en los conciertos anteriores de ‘Jazz in the gardens’, se pretenden crear un clima «al más puro estilo Nueva Orleans», señala David Martínez, director del festival, que invita a los vecinos del municipio a acercarse a este show «con su silla plegable, su cerveza y su bocata. Queremos que sea algo improvisado y que la gente disfrute de la música de la forma más casual», apuntó el también edil de Cultura durante la citada rueda de prensa.