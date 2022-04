El productor murciano Dasein Musik presenta esta noche en el Mercado de Correos de la capital del Segura su nuevo videoclip, Believe in yourself. El acto contará de tres partes: una privada, para prensa y allegados, y dos abiertas al público. De hecho, a partir de las 22.00 horas, todo el que quiera podrá acercarse a disfrutar de un evento que contará con cuatro DJ’s invitados (Alexs Kamara, Jotta Navarro, Gino Clares y Fran Muñoz), con un maestro de ceremonias a cargo de Los 40 principales y algunas sorpresas. La fiesta continuará a partir de las 1.30 horas en el Invernadero, con el propio Dasein Musik en la cabina.