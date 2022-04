Los fans del metal más legendario tienen ganas del Rock Imperium Festival

Hay muchas ganas de disfrutar de las bandas legendarias del rock y del heavy metal este verano en Cartagena. Prueba de ello es la respuesta del público en la primera edición del Rock Imperium Festival, que se celebrará en la ciudad portuaria y que ya ha conseguido que dos tercios de las entradas que se pusieron a la venta estén agotadas.

La organización del evento ha agradecido «la increíble respuesta y las incontables muestras de cariño recibidas». Asimismo han hecho hincapié en que esta es la primera edición de un festival que «ha venido para quedarse en Cartagena, con la principal vocación de compartir y celebrar eso que tanto nos gusta: la música en directo».

El hecho de que el 65% de las entradas disponibles ya estén agotadas supone, en palabras de la dirección del festival -del que La Opinión es medio oficial-, «un verdadero hito dado el enorme reto que implicaba anunciar el nacimiento de un festival de estas proporciones hace nueve meses, y augura un éxito sin precedentes para este milenario puerto».

El nuevo festival cartagenero de rock y heavy metal contará con un cartel de nivel internacional, que tendrá lugar el 24 y 25 de junio de 2022 en la Cuesta de El Batel. Hay que recordar que esta primera edición contará con los legendarios Scorpions y Whitesnake como cabezas de cartel, así como con la incombustible banda sueca Europe y con Tobias Sammet con su proyecto de ópera metal Avantasia.

Para el viernes 24 está previsto que pasen por el escenario del Rock Imperium Festival, además de Avantasia, otros grupos de reconocido prestigio mundial como Black Label Society y Amorphis, además de Avatar, Leprous, Lacuna Coil, Sodom, Saurom, Dying Fetus, Rhapsody Of Fire, Belphegor, The Vintage Caravan, Midnight, Night Demon, Neonfly, Hitten Lándevir, Aversio Humanitatis, Injector y Turborider.

Un día después será el turno de que actúen en la Cuesta de El Batel Scorpions, Whitesnake, Europe, Doro, Jinjer, Pain Of Salvation, Loudness, At The Gates, Jorn, Orden Ogan, Dry River, Eric Martin, Nervosa, Hjelvik, Celtian, 91 Suite, Silver Dust, The Dust Coda, Manticora, Eternal Storm y Scarecrow Avenue.

Un evento sin precedentes

Sin duda, los seguidores del hard rock y el heavy metal tendrán una oportunidad única de disfrutar de la aclamada banda alemana Scorpions, que desgranará sus himnos recientes y, sobre todo, sus eternos clásicos. En cuanto a Whitesnake, es probable que la actuación de Cartagena sea una de las últimas oportunidades para ver en directo al grupo, ya que su vocalista, David Coverdale, aseguró que este 2022 sería el año de su gira de despedida.

«Tenemos un montón de proyectos bajo el emblema de Whitesnake. Es simplemente las giras, y ya no puedo girar de forma más confortable de lo que hago», dejó claro el artista hace ya unos meses.

Pero si hay un grupo mítico y con una larga trayectoria que también dejará boquiabiertos a los asistentes, ese es Europe. La banda de Joey Tempest lleva décadas creando auténticos himnos generacionales tan conocidos como The final countdown que a día de hoy siguen sonando con la misma fuerza que en la década de los ochenta.

Además, el Rock Imperium Festival contará con una fiesta de presentación, el jueves 22 de junio, donde se celebrará el solsticio de verano, en una ‘Litha Night’ que, debido al aforo reducido del recinto –el paseo del puerto de Cartagena– tiene una entrada independiente (20 euros más gastos de distribución) y contará con la banda finesa Moonsorrow y la multiinstrumentista danesa Amalie Bruun con su proyecto Myrkur.

Ha quedado demostrado que este evento va a traspasar fronteras ya no solo regionales, también nacionales, ya que el Rock Imperium Festival ha tenido una gran acogida entre el público a nivel mundial. Los miles de abonos ya comprados se han adquirido en países como Japón, Brasil, Argentina, Australia, Rusia, Filipinas, Emiratos Árabes, Canadá, Suecia, Noruega, Alemania y Reino Unido. También en las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Los abonos se pueden adquirir a través de la web oficial del festival: www.rockimperiumfestival.es.