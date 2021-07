Scorpions, formación veterana, referente internacional en la historiografía del hard rock y el heavy metal, será el plato fuerte del Rock Imperium Festival, que los días 24 y 25 de junio de 2022 se celebrará en Cartagena.

El Batel será el escenario de un certamen que también contará con la presencia de bandas y artistas consagrados como Whitesnake, Doro, Black Label Society, Amorphis, Avatar, At The Gates, Jorn y Jinjer. Completan el cartel Midnight, The Dust Coda y 91 Suites, aunque se prevé anunciar más estrellas de aquí a la celebración del gran festival, en el cual participa, como medio oficial, LA OPINIÓN.

Por parte de Scorpions, el vocalista, Klaus Meine, los guitarristas Matthias Jabs y Rudolf Schenker, el bajista Pawel Maciwoda y el baterista Mikkey Dee, alineación actual de la aclamada banda alemana, desgranarán sus himnos recientes y, sobre todo, sus eternos clásicos, en un concierto que promete ser toda una sensación.

«Scorpions está más fuerte que nunca», aseguraba Klaus Meine, alma máter de la banda, con motivo del recital que el grupo daba en Málaga hace dos años.

Scorpions publicó recientemente el álbum Born To Touch Your Feelings (Sony Music, 2017) , una compilación de adaptaciones de 14 baladas que les encumbraron en el podio internacional, que incluye los clásicos Still loving you, Winds of change, Follow Your Heart, Eye of the Storm o Send me an angel.

Más estrellas que brillarán desde Cartagena para el mundo: los Whitesnake. David Coverdale, vocalista de la banda, dijo recientemente que 2022 sería el año de su gira de despedida, que no del final de la banda. «Tenemos un montón de proyectos bajo el emblema de Whitesnake. Es simplemente las giras, y ya no puedo girar de forma más confortable de lo que hago», dejó claro el artista. Si cumple su ‘amenaza’, es probable que la actuación de Cartagena sea una de las últimas oportunidades para ver en directo al grupo.

Pisará también la ciudad portuaria la banda de heavy metal Black Label Society. En una entrevista con el programa de radio estadounidense Meltdown, el legendario guitarrista y líder del grupo, Zakk Wylde, habló de cómo el confinamiento por culpa del coronavirus le había servido para recargar pilas: «Durante los últimos veinte años o más, el tiempo más largo que he estado en casa fue probablemente dos semanas; así que, durante la pausa por la covid, he disfrutado de pasar tiempo con los niños, y no cambiaría mi situación por nada».

«Una vez que la rutina comience a rodar de nuevo, creo que mucha gente va a decir: ‘¿Recuerdas 2020? Eso fue bastante bueno’. Solo digo, es bueno estar en casa con tu familia antes de que la rutina comience a patear nuevamente y no haya descansos. Estoy disfrutando cada segundo hasta que comencemos a girar», auguró el líder de un conjunto que ha publicado nueve álbumes de estudio, dos discos en vivo, dos compilados, un EP y tres álbumes de vídeo.

Más estrellas. «La auténtica reina del metal, Doro Pesch volverá a España tras su última y exitosa gira por nuestro país donde agotó las entradas de todos sus conciertos. Siempre encantadora, Doro es una de los iconos más importantes y queridos del metal. Incansable, desde principios de los ochenta con Warlock, no ha dejado de lanzar discos siempre con un altísimo nivel» subrayan desde la organización del certamen.

«No tiene precedente»

El festival fue presentado este martes por la tarde por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; el director general de Industrias Culturales de la Región de Murcia, José Ramón Palazón; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz; el responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, Yayo Delgado, y el director del ciclo, Juan Antonio Muñoz.

La gerente de LA OPINIÓN, Sonia Martínez, que también asistió a la presentación afirmó sobre este evento que reunirá en Cartagena «a la élite del rock».

Los grupos participantes «forman parte de la historia musical de generaciones» y ahora desembarcan en la ciudad portuaria «en un festival que no tiene precedente en la Región» y al que se espera acudan personas de todas las partes de España e incluso del extranjero.

Martínez destacó el compromiso de LA OPINIÓN y del grupo al que pertenece, Prensa Ibérica, con la cultura, «con la mejor cultura, indiscutible», por lo cual «es un honor formar parte de Rock Imperium Festival».

La presencia en la comunidad murciana de bandas como Scorpions y Whitesnake «sin duda marcará un hito en la historia cultural» de la Región.