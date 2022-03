Rosalía ha sido una de las invitadas estrella de la nueva entrega de 'Las tres puertas'. La artista barcelonesa ha sido este miércoles una de las entrevistadas del espacio de TVE, manteniendo una conversación con María Casado en la que hablaron de numerosos temas como las críticas que recibió cuando lanzó el adelanto de 'Hentai', una de las canciones incluida en su disco 'Motomami': "Lo que más me sorprendió fue el juicio que se hizo de unos 15 segundos que compartí, cuando aún no había salido la canción que le daba contexto ni el disco".

"Para mí esto demuestra que sigue molestando para algunas personas el hecho de que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad. Yo, que he crecido en un entorno muy fuerte, me sorprendió. No entiendo cómo lo pueden ver como un escándalo", aseguró la artista, mostrándose sorprendida de que esto siga ocurriendo después de la huella que han dejado muchas artistas como Madonna o Björk: "Es una temática como cualquier otra. La sexualidad forma parte de la vida como al igual que la espiritualidad o la transformación, que son temas que yo quería abordar en 'Motomami'".

Preguntada por María Casado si a veces se tiene que hacer hueco como mujer en la industria musical , Rosalía aseguró que se ha dado cuenta de un hecho que le ha pasado a otras compañeras que han producido música: "Para requilibrar la balanza, cuando se hace créditos, por ejemplo, y se enseña quién ha hecho las canciones, es difícil incluso para ella. Veo que no es fácil que haya otros hombres al alrededor porque se asume que son ellos los que han hecho el trabajo por ti".