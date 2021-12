Ganar un Planeta no es algo con lo que se sueñe. «No. Nunca. Son esos sueños que te parecen tan imposibles, que ni los sueñas». Pero él sí lo ha ganado. Agustín Martínez, el escritor lorquino que -junto a Jorge Díaz y Antonio Mercero- se esconde detrás del seudónimo ‘Carmen Mola’ volvió anoche a las aulas de su instituto de Educación Secundaria, el José Ibáñez Martín. Recorrió los pasillos por los que anduvo tantas veces y tuvo los primeros flirteos con su chica y presentó junto a su amigo y cuñado José Oscar López La Bestia.

El salón de actos de su viejo instituto estaba repleto de amigos, de familia, de profesores y de estudiantes. Estudiantes que, como antes lo hizo él, escriben sus primeros relatos que únicamente dan a conocer a su círculo más íntimo, como él hacía con Nico Munuera, José Luis Munuera y José Oscar López, sus amigos de la adolescencia. Anoche era Agustín, rodeado de sus mejores amigos y de sus compañeros de instituto — Mercedes, Agustín, Mari Paz, Pedro Segura, Juanma, Pedro, José Oscar y Francisco García—, el que se veía reflejado en cada uno de los estudiantes que acudieron a la presentación de su libro. A ellos los animó a luchar por sus sueños. El autor tiene claro que Lorca está repleta de talentos «a los que únicamente les hace falta que se les dé las herramientas necesarias».

Es la primera vuelta a su ciudad, la que le vio nacer, tras recibir el premio más cuantioso del mundo otorgado a una sola novela. «Está siendo una especie de ‘flashback’ intenso. Vuelvo al instituto, a esos pasillos… donde conocí a mi chica. Me presenta José Oscar, mi mejor amigo y encima mi cuñado… Es como volver al principio de todo. Muy emocionante, muy divertido», afirmó en declaraciones a LA OPINIÓN.

Tras recibir el premio -que supera económicamente al Nobel de Literatura- no había vuelto a su ciudad. «Después de recibir el Planeta hicimos una gira de promoción -explicaba-. Pasé por Murcia fugazmente para ver a mi madre y mi hermano y ya está. Es la primera vez que vuelvo. Es muy emocionante».

El regreso, contó, «ha sido muy bonito. Siento que la gente se alegra. Gente que me conoce más o menos. Desde que recibí el Planeta he recibido muchas llamadas de amigos con los que hacía mucho tiempo que no hablaba y que me escribía para felicitarme. Y, ahora, al volver a Lorca, es la misma sensación. Recibirme en el Ayuntamiento y todo eso… Esa sensación es muy bonita».

Martínez presentó ‘La Bestia’ junto a su mejor amigo y cuñado, el también escritor José Óscar López

Martínez es lorquino de pura cepa. No hay discusión. Y para aclararlo señaló tajante: «Nací en Lorca. Mi colegio es el Alfonso X y mi instituto el Ibáñez Martín». Y apostilló: «Soy del barrio de San José. De la calle Pérez Casas. Y azul, pero nunca he sido muy de Semana Santa».

De esta ciudad admite que lo que más echa de menos es «a los amigos y la familia. Y el buen nivel de vida que tiene Lorca. Ese aperitivo a mediodía, esa sensación de que hay mucho tiempo para estar con la gente, para encontrarte con los amigos… Yo vivo en Madrid, que es una ciudad acelerada, que te da la sensación de que nunca te da tiempo a nada y de hecho no te da tiempo para nada».

Marineras y migas

Como buen murciano, entre sus gustos culinarios están las marineras y las migas. «Tengo localizados un par de sitios en Madrid donde ponen marineras, pero arroz con pavo no. Y las migas, las hacemos en casa». Su vuelta al hogar tiene como destino dos municipios: «Unas veces me toca Lorca y otras, Águilas».

No es de los que están pendientes de las listas de superventas. «No controlo si en Lorca o Murcia se está vendiendo. No tengo ese control, pero es verdad que la novela está muy bien. Vamos por la cuarta edición ya, no lleva tanto tiempo en las librerías y desde que salimos somos prácticamente número uno en ventas, así que muy contentos».

Las anécdotas se han sucedido desde que La Bestia se hizo con el Planeta. «Sí, fue como una sucesión de acontecimientos. Y es que primero subieron la dotación, luego que el premio se lo dieron a Carmen Mola y a continuación que Carmen Mola éramos nosotros tres. Para mí, más que el hecho de ser tres hombres detrás de una mujer, era el hecho de que existan novelas escritas por tres personas, que creo que es algo más extraño, más peculiar. Las librerías están llenas de seudónimos masculinos, femeninos, anglosajones… Es algo que está muy presente en la literatura. No es tan extraño. En cambio, que una novela la escriban tres personas, sí es menos habitual. Y creo que eso ha sido otra de las cosas que la gente tenía que encajar», reflexionaba.

Después del Planeta podría parecer que no existe nada más. Sin embargo, el autor trabaja en nuevos proyectos que verán la luz en poco tiempo: «Claro, es como la sensación de que ahora todo tiene que ser una cuesta abajo. Creo que el Planeta nos coloca en un lugar muy interesante en el sentido de que lo que hagamos a continuación va a ser un poco lo que nosotros elijamos hacer, que eso nunca es fácil, a la hora de escribir o lo que sea. Mi siguiente paso es que he hecho una serie para Netflix. La serie la estreno ahora, en enero, por lo que pasé del Planeta al estreno de la serie. Y espero que vaya muy bien».