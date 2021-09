"Hola a todos los amigos y amigas del Lemon Pop: queremos escribir este comunicado y hacer públicas nuestras conversaciones con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, ya que no estamos de acuerdo con el resultado final. Tras varias semanas en shock, tristes y decepcionados, creemos tener el derecho, la necesidad y la obligación de contaros cómo se han sucedido los hechos que han llevado al nuevo equipo de la Concejalía de Cultura y Festejos a apartarnos, de manera unilateral y por sorpresa, de la gestión del festival Lemon Pop, tras más de 20 años al pie del cañón". Así comienza el comunicado con el que la productora murciana Silbato anuncia su adiós a uno de los clásicos de septiembre en Murcia: el festival Lemon Pop.

"Nunca nos hemos sentido dueños de nada -continúan desde Silbato-, no ideamos el Lemon Pop. Pero sí fuimos invitados a colaborar desde sus inicios gracias a Ángel Sopena, creador de todo esto tan importante que lleva ocurriendo en Murcia desde hace 25 años. Con él, aunque llevara un tiempo alejado del festival por motivos personales, tampoco han contado para nada desde el Ayuntamiento. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo en la celebración de la edición de 2021. Sabíamos que iba a ser difícil, pero nuestra intención fue siempre llevarla a cabo".

Tras dos ediciones suspendidas -la de 2019 por la DANA y la de 2020 por la pandemia-, desde la productora aseguran que llevaban meses trabajando en la edición 2021 del evento. "El anterior equipo de gobierno nos dice [en las primeras reuniones] que, dependiendo de la situación epidemiológica, se irá viendo qué se puede hacer y qué no. Lo normal. Aún así, nuestras expectativas eran optimistas de cara a septiembre de 2021: un aforo de 400 personas en el Parque Fofó, sentados, al aire libre... Lo veíamos realizable, a esta incertidumbre, se suma la entrada de un nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia", explican. Ya en julio, y siempre según la versión de Silbato, el presupuesto se vio reducido: "Entendimos la situación y nos adaptamos al 100% para la supervivencia del festival".

En manos del Ayuntamiento

Los problemas llegaron, según la productora, en agosto. Dicen que el edil de Cultura, Pedro García Rex les aseguró "que iba a hacer unas gestiones y nos volvía a llamar. Le comentamos que las fechas estaban encima y había que cerrar los artistas, diseñar un cartel, hacer una rueda de prensa, etc. En ningún momento nos comenta que están viendo ya la gestión del Lemon con otras personas (e incluso contactando con grupos, al menos, desde el 6 de agosto) como más tarde nos hemos enterado". Poco después, el 11 de agosto, Silbato recibe una llamada de Cultura en la que se les comunica que el festival queda "en manos, única y exclusivamente, del Ayuntamiento": "Dos horas más tarde, el concejal titular nos lo comunica ya personalmente. No se nos ha consultado, no se cuenta con Silbato Producciones y nos sentimos muy perjudicados por la decisión del Concejal de Cultura".

En Silbato se sienten maltratados: "Las únicas explicaciones que se nos dan, son: 'el festival debe recuperar la municipalidad', 'las cosas se hecho mal durante 20 años', 'el festival no tiene soporte jurídico' o 'somos libres de hacer lo que queramos con quien queramos'".

Antes de despedirse con un emotivo "¡Larga vida al Lemon Pop!", desde la productora expresan su malestar: "Desde la tristeza y la rabia por la situación, consideramos que no nos merecemos este trato por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, después de 25 años. Nos parece que todo esto, los tiempos y formas, son, como poco, feas. Nos piden disculpas y se acabó. Así de sencillo. Que ya, si eso, nos llamarán para otra cosa".